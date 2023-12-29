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《進擊的巨人》動畫神作完結 10週年快閃店接棒登場！

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
《進擊的巨人》動畫10週年快閃店將從1月18日起在新光三越南西店9F登場。木棉花提供
《進擊的巨人》動畫10週年快閃店將從1月18日起在新光三越南西店9F登場。木棉花提供

經典動畫《進擊的巨人》在近期結束長達10年的播映，正式迎來完結賺了不少粉絲熱淚並引起眾多討論，為了讓粉絲們能夠回顧精彩的動畫情節，《進擊的巨人》動畫10週年快閃店」將從1月18日起在新光三越南西店9F感動登場，也是台灣首次將動畫第一季到最終季完結篇後篇的動畫場景大集合，打造如同展覽般的豪華造景拍照區，精選數百件動畫場景圖，讓粉絲仔細欣賞十年中的每一個精彩片段。

現場將以每季主視覺做成過道牆面，進入拍照區後可以隨著每個經典畫面，回顧這十年間的各種名場面。其中當然也有設置角色立牌，搭配角色經典名言，彷彿進入《進擊的巨人》動畫場景中，一起和主角們來找尋自由吧！

同時《進擊的巨人》動畫10週年快閃店也將推出全季別新品周邊，首推印有調查兵團團徽的不銹鏽杯盤組以及餐具餐墊組，帶去露營或是日常使用都非常適合，讓粉絲不管是吃東西、喝東西，都可以帶著追求自由的精神。文具類這次有特製的精美筆記本和紀念銀箔書籤收藏組，筆記本的書籤繩是超硬質鋼刃搭配內頁進擊的巨人圖案，真的讓人捨不得使用。紀念銀箔書籤則印有進擊巨人中主要角色，加上精細的質感製作，相當值得收藏。還有首次推出有調查兵團團徽的寵物披風，搭配店內販售的同款人類披風，家裡有寵物的粉絲記得買回去跟毛寶貝一起加入調查兵團！最後還有歷年進擊的巨人經典圖素無框畫、壓克力立牌以及服飾類等商品，讓粉絲可以把握這10年時光！

而此次快閃店商店區絕不能錯過的是首次登場的「進擊的巨人大型扭蛋機」，壯觀的圖像設計有九大巨人、純潔巨人，以及《進擊的巨人 The Final Season》的主視覺同時結合，就是要讓巨人迷們拍好拍滿！不僅如此，扭蛋機還有機會抽中全新限定商品「艾連和里維風格毛巾」和「角色造型小抱枕」，通通只抽不賣，更有機會抽到最大獎的福袋組！想要的粉絲快點來試試手氣！

《進擊的巨人》動畫10周年快閃店資訊

l  日期：2024/1/18(四) ~ 2024/3/10 (日)　免費入場

l  地點：新光三越 台北南西店一館9F（台北市南京西路12號）

l  營業時間：週一至週五 11:30-20:00、週末及例假日 10:30-20:00

拍照區擺放滿滿經典畫面，回憶十年間的各種名場面。木棉花提供
拍照區擺放滿滿經典畫面，回憶十年間的各種名場面。木棉花提供
過道設置立體立牌搭配角色經典名言，彷彿進入動畫場景中。木棉花提供
過道設置立體立牌搭配角色經典名言，彷彿進入動畫場景中。木棉花提供

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