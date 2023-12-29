家樂福推廣「台東有機蜜露鳳梨釋迦」 首上架冷凍隨手包5分鐘美味重現
家樂福長期推動食物轉型計畫，力挺台灣在地食材，近日宣布再攜手臺東大學一同推廣冬季的美味水果「台東有機蜜露鳳梨釋迦」，為了讓喜愛釋迦的民眾一年四季都能享受甜蜜美味，更首次上架「有機冷凍鳳梨釋迦」隨手包，以負80度急速冷凍技術製成便利包，解凍5分鐘即可享用。即日起陸續在家樂福影響力概念店、新店店、經國店、內壢店、桂林店、西屯店、鼎山店共7家分店銷售，其中「台東有機蜜露鳳梨釋迦800克」每盒售價分別為189元，「有機蜜露鳳梨釋迦600克」159元，「冷凍截切有機鳳梨釋迦150克」每袋159元。
台東有機蜜露鳳梨釋迦採用有機種植，堅持草生栽培，為包含列名保育類的台灣純種環頸雉等野生動物保留良好生態環境，生長速度快的雜草也具有吸收溫室氣體、降低碳排的作用，雖然因為有機種植讓粉介殼蟲在果皮上留下黑色的蜜露印記而賣相不佳，但是食用卻更安心。家樂福企業永續經理林夢紹表示，台東有機蜜露鳳梨釋迦非常符合家樂福「從i開始」的理念，因此今年家樂福不只持續推廣，更希望透過多元化的產品吸引更多顧客支持。
除了推廣釋迦鮮果，今年也於合作工廠新增有機加工產線，開發超低溫急速冷凍鳳梨釋迦，釋迦經過去皮切小塊、負80度急速冷凍技術處理，避免了果實褐變、果肉黃化的問題，可以鎖住產期果肉的香氣與鮮甜，也保持果肉纖維的Q彈口感。隨手包的方式更方便食用，不僅有冰淇淋的口感以及鮮果酸甜濃郁的風味，而且健康無添加，更適合全家一起享用。透過開發多元商品，也能幫助農民突破產季短及銷路不穩定造成的過剩問題。
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