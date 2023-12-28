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王淨放閃自拍給曹佑寧 賈靜雯曝耶誕禮物是皮卡丘

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
王淨（左起）、賈靜雯與林奕嵐合體，出席迪奧藍星唇膏活動。記者沈昱嘉／攝影
王淨（左起）、賈靜雯與林奕嵐合體，出席迪奧藍星唇膏活動。記者沈昱嘉／攝影

三位女星難得同台，都身為迪奧彩妝大使的賈靜雯王淨與甫獲金鐘新人的林奕嵐，為迪奧全新升級的藍星唇膏同台，王淨透露自己最愛迪奧藍星唇膏#777，出門前還自拍給男友曹佑寧看，被稱讚「非常漂亮」，賈靜雯也透露自己的耶誕禮物，老公修杰楷送上皮卡丘T恤，笑說是因為小朋友喜歡。

迪奧藍星唇膏全面升級，推出36色／1,600元。圖／迪奧提供
迪奧藍星唇膏全面升級，推出36色／1,600元。圖／迪奧提供

王淨認為迪奧藍星唇膏#777是覺得最適合自己的顏色，還推薦給男生要買禮物送女生，首選#777藍星唇膏；賈靜雯則熱愛藍星唇膏#999，無論在金馬、金鐘，但凡出席活動，賈靜雯都擦上這支唇膏，至於耶誕禮物，她笑說已經是成年人了，對於收到禮物沒有特別大的期望，但開心收到修杰楷準備皮卡丘的T恤。

迪奧在新光三越信義新天地A8館2F打造「ROUGE DIOR 藍星時尚咖啡館」。圖／迪奧提供
迪奧在新光三越信義新天地A8館2F打造「ROUGE DIOR 藍星時尚咖啡館」。圖／迪奧提供

拿下金鐘最佳新人獎的林奕嵐，也跟兩位女神同台。林奕嵐說道，很榮幸能夠跟「前輩」們同台，能夠學習她們的談吐，真的很佩服兩位前輩的應對。而今天林奕嵐擦的#720、#100的疊擦方式，帶出年齡上的活潑與成熟魅力的女性自信感。

迪奧藍星唇膏全面升級，加入獨家的紅牡丹花植萃取，並結合多種花植活性成份，顯色又能保養唇部，還推出36種色選，包含經典正紅色、時尚玫粉色，及潮流裸棕色，還有經典緞光與絲絨特霧，滿足各種妝感。包裝設計也有巧思，加入銀色藤格紋搭配銀色CD LOGO扣環，以及外殼為磁吸式設計，展現迪奧的高級訂製精神。

迪奧藍星唇膏全面升級，推出36色／1,600元。圖／迪奧提供
迪奧藍星唇膏全面升級，推出36色／1,600元。圖／迪奧提供

為慶祝藍星唇膏全新登場，迪奧打造雙現場的快閃活動，在新光三越信義新天地A11館1F打造「ROUGE DIOR 藍星時尚快閃店」，現場展出2套高訂禮服，還能體驗四大主打色，包括＃999經典正紅、＃100杏仁烤奶、＃720豆沙紅棕、＃777幸運橘紅。

在新光三越信義新天地A8館2F還打造「ROUGE DIOR 藍星時尚咖啡館」，以CANNAGE藤格紋搭配ROUGE DIOR時尚紅，活動期間就有機會品嚐藍星時尚輕午茶。

迪奧在新光三越信義新天地A8館2F打造「ROUGE DIOR 藍星時尚咖啡館」。圖／迪奧提供
迪奧在新光三越信義新天地A8館2F打造「ROUGE DIOR 藍星時尚咖啡館」。圖／迪奧提供
迪奧在新光三越信義新天地A8館2F打造「ROUGE DIOR 藍星時尚咖啡館」。圖／迪奧提供
迪奧在新光三越信義新天地A8館2F打造「ROUGE DIOR 藍星時尚咖啡館」。圖／迪奧提供
王淨（左起）、賈靜雯與林奕嵐合體，出席迪奧藍星唇膏活動。記者沈昱嘉／攝影
王淨（左起）、賈靜雯與林奕嵐合體，出席迪奧藍星唇膏活動。記者沈昱嘉／攝影
王淨（左起）、賈靜雯與林奕嵐合體，出席迪奧藍星唇膏活動。記者沈昱嘉／攝影
王淨（左起）、賈靜雯與林奕嵐合體，出席迪奧藍星唇膏活動。記者沈昱嘉／攝影

王淨 賈靜雯 曹佑寧 修杰楷 Dior

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