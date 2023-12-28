4人同行7折！王品「金咕」韓式烤肉 品嚐國產豬三吃

繼過去推出「初瓦韓式料理」後，王品集團推出全新韓式烤肉品牌「金咕韓式原塊烤肉」，自即日起正式於西門町商圈登場。店內主打專人代烤的國產豬五花三吃，為慶祝新店開幕，限時可享「3人同行75折、4人同行7折」。

「金咕」的發音類似韓文中的「朋友（친구）」，首店位於西門町商圈，採2、3樓規劃，提供共計95席座位。相較於初瓦主打布帳馬車常見的韓式料理，金咕主打許多人喜愛的「韓式烤肉」，並「全程專人代烤」。菜單以2～3人套餐為主，包括有「金嘟好」、「金多肉」、「金咕棒」、「金大發」等不同選擇。以入門款的「金嘟好套餐」為例，提供國產豬梅花、國產豬肩芯等2種肉品，2人988元。頂級的「金大發套餐」，則有秘製韓醬板腱牛、秘製韓醬牛腹肉、國產豬梅花等3種肉品，2人份1,588元、3人份2,388元。

除了肉品之外，套餐中均包含4種醬料、5種小菜、3種生菜與無糖麥茶，並有雪花起司玉米、滿分蔬菜煎餅、經典辛奇煎餅等韓式副餐可選，以及韓式大醬豆腐鍋搭拌飯、辛奇豬肉豆腐鍋搭拉麵等鍋物可選（金嘟好套餐除外）。亦可加價升級爆炸起司蒸蛋、咚咚辣起司年糕、韓式水冷麵、元祖馬鈴薯龍骨鍋搭拌飯等品項。

以韓式烤肉為基礎，金咕也加入「國產豬肉三吃」的主軸。標榜第一吃是「黃金鑄鐵燒」，藉由韓國進口鑄鐵壓肉板，將厚實的豬五花肉逼出多餘油脂，帶來金黃色外衣和酥脆口感，號稱是「唯一使用韓國鑄鐵壓肉板」的韓式烤肉餐廳。另外也藉由莫扎瑞拉起司、羅勒等元素，提供「罪惡濃起司」、「爆炒醬羅勒」等兩款特色吃法。

為慶祝新店開幕，即日起加入LINE官方帳號可獲優惠券，1月1日前使用享「3人同行75折，4人同行7折」。2月底前，加入LINE官方帳號後向店員出示畫面，再送「巧克力草莓雪糕」。單筆消費餐點滿千或選購任一款瓶裝酒可得1枚代幣，可於現場挑戰娃娃機或扭蛋機。

【金咕韓式原塊烤肉 台北捷運西門店】 地址：台北市萬華區武昌街二段57號2、3樓 電話：02-2312-1988

運用鑄鐵板輔助加熱的「黃金鑄鐵燒」。圖／王品提供