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台北最難訂！詹記麻辣鍋突發「藏頭詩」粉絲秒破解 明年新店址曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「詹記麻辣火鍋」是台北一位難求的人氣火鍋。圖／本事空間製作所提供
「詹記麻辣火鍋」是台北一位難求的人氣火鍋。圖／本事空間製作所提供

吃貨們準備好了嗎？在台北極具知名度的火鍋餐廳「詹記麻辣鍋」，12月28日於官方粉絲團發表一段看似浪漫、字數121字的詩句，並且打「懂打懂」。該段文字也很快被粉絲破解，發現只要斜著看，就可看到「明年在西門町開新店囉」的藏頭字句。隨著消息出爐，也令粉絲們相當期待。

詹記麻辣火鍋於1994年在新莊開業，創辦人詹啓東以獨樹一格的台式麻辣湯頭成功打開市場，現在更以混搭設計風格讓品牌年輕化，加上可口的鴨血、豆腐等食材，成為一位難求的台北知名麻辣鍋店，目前包括有新莊總店、敦化店等門市。

根據詹記最新的貼文，開頭寫著「明明知道這一切是不可能」、「去年在這裡第一次遇到妳」等浪漫字句，但左上而下的閱讀方式，就可看出藏在詩句中的「明年在西門町開新店囉」的隱藏訊息。對於詹記的拓展計畫，粉絲們也留言表示「被火鍋耽誤的文學家」、「懂 認同請分享」

詹記麻辣鍋發表貼文，若斜著閱讀，可看出「明年在西門町開新店囉」的隱藏字句。圖／擷取自詹記麻辣火鍋敦南店粉絲頁
詹記麻辣鍋發表貼文，若斜著閱讀，可看出「明年在西門町開新店囉」的隱藏字句。圖／擷取自詹記麻辣火鍋敦南店粉絲頁

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