台北最難訂！詹記麻辣鍋突發「藏頭詩」粉絲秒破解 明年新店址曝光

吃貨們準備好了嗎？在台北極具知名度的火鍋餐廳「詹記麻辣鍋」，12月28日於官方粉絲團發表一段看似浪漫、字數121字的詩句，並且打「懂打懂」。該段文字也很快被粉絲破解，發現只要斜著看，就可看到「明年在西門町開新店囉」的藏頭字句。隨著消息出爐，也令粉絲們相當期待。

詹記麻辣火鍋於1994年在新莊開業，創辦人詹啓東以獨樹一格的台式麻辣湯頭成功打開市場，現在更以混搭設計風格讓品牌年輕化，加上可口的鴨血、豆腐等食材，成為一位難求的台北知名麻辣鍋店，目前包括有新莊總店、敦化店等門市。