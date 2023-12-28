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台北最難訂！詹記麻辣鍋突發「藏頭詩」粉絲秒破解 明年新店址曝光
吃貨們準備好了嗎？在台北極具知名度的火鍋餐廳「詹記麻辣鍋」，12月28日於官方粉絲團發表一段看似浪漫、字數121字的詩句，並且打「懂打懂」。該段文字也很快被粉絲破解，發現只要斜著看，就可看到「明年在西門町開新店囉」的藏頭字句。隨著消息出爐，也令粉絲們相當期待。
詹記麻辣火鍋於1994年在新莊開業，創辦人詹啓東以獨樹一格的台式麻辣湯頭成功打開市場，現在更以混搭設計風格讓品牌年輕化，加上可口的鴨血、豆腐等食材，成為一位難求的台北知名麻辣鍋店，目前包括有新莊總店、敦化店等門市。
根據詹記最新的貼文，開頭寫著「明明知道這一切是不可能」、「去年在這裡第一次遇到妳」等浪漫字句，但左上而下的閱讀方式，就可看出藏在詩句中的「明年在西門町開新店囉」的隱藏訊息。對於詹記的拓展計畫，粉絲們也留言表示「被火鍋耽誤的文學家」、「懂 認同請分享」
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