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差旅、出國必備實用工具！Maurice Lacroix雙時區腕表 黑、白配色真的好帥

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
因應出國旅行熱潮，瑞士艾美表推出了AIKON系列Venturer GMT表款，利用好辨識的黑、白配色來打造，搭配造型立刻提升帥度。圖／Maurice Lacroix提供
因應出國旅行熱潮，瑞士艾美表推出了AIKON系列Venturer GMT表款，利用好辨識的黑、白配色來打造，搭配造型立刻提升帥度。圖／Maurice Lacroix提供

時常因為公務出差，或是樂享旅行的人，除了要有各式好收納的行李裝備之外，更應該要入手的工具，則是一款帥氣的雙時區顯示腕表。因應出國旅行熱潮，瑞士艾美表（Maurice Lacroix）推出了AIKON系列Venturer GMT表款，利用好辨識的黑、白配色來打造，搭配造型立刻提升帥度。

對於常洲際旅行的人來說，除了當下所處時區之外，最想掌握的就是出發地的時間。於是Maurice Lacroix在招牌的AIKON系列下，推出了Venturer GMT自動上鍊表款，黑、白配色風格鮮明之外，還具備清晰辨時的功能，第一款為黑色陽光放射飾紋表盤，圓形時標覆夜光塗層，第二時區指針選用紅色設計，尖端覆以夜光塗層。第二款則為白色放射飾紋表盤，搭配顯眼的橙色第二時區指針。腕表上的6個經典托爪擁有實用功能，從耐刮擦的陶瓷表圈伸延而出，使其更易於掌握和旋轉。此外，單向旋轉表圈上還標有24小時刻度，搭配第二時區指針使用，可以同時清晰讀取出發地和所在地時間，是環球旅行人士的的必備款。

艾美表AIKON系列Venturer GMT自動上鍊腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈，約94,000元。圖／Maurice Lacroix提供
艾美表AIKON系列Venturer GMT自動上鍊腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈，約94,000元。圖／Maurice Lacroix提供

同樣是呈現時間的變化，日本鐘表品牌Orient則於旗下最受歡迎的Orient Bambino系列中推出了四款新型號表款，結合經典特色並搭載獨特晝夜顯示功能及日月相設計。Orient Bambino系列中常見的羅馬數字和條狀時標，搭配外圈優雅的分鐘刻度雙線設計，表盤的三層構造更增加了表盤的立體感。同時這系列腕表藉由4點鐘方向的日月相與10點鐘方向的星期顯示，不對稱的配置賦予了獨特丰采。

艾美表AIKON系列Venturer GMT自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊搭配陶瓷表圈，約94,000元。圖／Maurice Lacroix提供
艾美表AIKON系列Venturer GMT自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊搭配陶瓷表圈，約94,000元。圖／Maurice Lacroix提供

Orient Bambino系列晝夜及日月相顯示A-AK0804Y腕表，精鋼表殼，價格店洽。圖／Orient提供
Orient Bambino系列晝夜及日月相顯示A-AK0804Y腕表，精鋼表殼，價格店洽。圖／Orient提供

Orient Bambino系列晝夜及日月相顯示RA-AK0803Y腕表，精鋼表殼，價格店洽。圖／Orient提供
Orient Bambino系列晝夜及日月相顯示RA-AK0803Y腕表，精鋼表殼，價格店洽。圖／Orient提供

時區 腕表 行李箱

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