聽新聞
test
0:00 / 0:00
喜慶迎新年 TASAKI專屬誕生石鍊墜嚷好運隨身
迎接充滿希望的嶄新一年，國際珠寶品牌TASAKI為捎來好運，推出"Petit" Balance Class Charm迷你墜鍊，每一款都使用與每個月份相對應的12種寶石之一來製作，分別代表一個月份的誕生石，搭配優雅精巧的阿古屋珍珠，彰顯出獨特的運勢符號，伴隨著好運、幸福和繁榮。設計不僅時髦百搭，更是獻給自己或親朋好友一份對新年的美好祝福。
誕生石對應每個月份的能量，讓配戴者能夠在該月份得到更多的好運和保護。TASAKI以最具代表性的balance系列作為設計靈感，於2011年推出Birthstone Collection，其中的 "Petit" Balance Class Charm系列將TASAKI的優雅與幸運完美結合，設計簡約不失華麗，不論誰都能輕鬆駕馭，日常配戴讓好運隨身。鍊墜以TASAKI獨家SAKURAGOLD™ 櫻花金鑄造，鑲嵌圓潤飽滿的珍珠與象徵月份護身符的誕生石，給予滿滿祝福能量與自身魅力，亦有手鐲款式可供選購，可以自由搭配和重複配戴墜飾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言