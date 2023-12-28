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喜慶迎新年 TASAKI專屬誕生石鍊墜嚷好運隨身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI petit balance class charm十月誕生石粉紅碧璽墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm十月誕生石粉紅碧璽墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供

迎接充滿希望的嶄新一年，國際珠寶品牌TASAKI為捎來好運，推出"Petit" Balance Class Charm迷你墜鍊，每一款都使用與每個月份相對應的12種寶石之一來製作，分別代表一個月份的誕生石，搭配優雅精巧的阿古屋珍珠，彰顯出獨特的運勢符號，伴隨著好運、幸福和繁榮。設計不僅時髦百搭，更是獻給自己或親朋好友一份對新年的美好祝福。

誕生石對應每個月份的能量，讓配戴者能夠在該月份得到更多的好運和保護。TASAKI以最具代表性的balance系列作為設計靈感，於2011年推出Birthstone Collection，其中的 "Petit" Balance Class Charm系列將TASAKI的優雅與幸運完美結合，設計簡約不失華麗，不論誰都能輕鬆駕馭，日常配戴讓好運隨身。鍊墜以TASAKI獨家SAKURAGOLD™ 櫻花金鑄造，鑲嵌圓潤飽滿的珍珠與象徵月份護身符的誕生石，給予滿滿祝福能量與自身魅力，亦有手鐲款式可供選購，可以自由搭配和重複配戴墜飾。

TASAKI petit balance class charm系列。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm系列。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm系列。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm系列。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm九月誕生石藍寶石墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm九月誕生石藍寶石墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm三月誕生石海藍寶石墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm三月誕生石海藍寶石墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm 二月誕生石紫水晶墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm 二月誕生石紫水晶墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm六月誕生石珍珠墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm六月誕生石珍珠墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm系列。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm系列。圖／TASAKI提供

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