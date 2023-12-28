「全台首間麥當勞」改裝開幕！頭香客6點就來買麥香魚

在台40週年的「麥當勞」，針對全台第一間門市「台北民生餐廳」進行最大規模改裝，歷經1.5個月的改裝期後，已於即日起正式開幕，成為全台第一間「經典食材風2.0」的店型。為嶄新門市「開市」的首位消費者，自早上6:01就完成購買，並且購入「麥香魚、豬肉滿福堡加蛋」等品項，總計272元，也為台灣麥當勞歷史留下一筆。

全台第一間麥當勞「台北民生餐廳」於1984年1月28日開幕，店編號為極具意義的「001」，也成為台灣速食史上的重要里程碑。過去開幕當週，台北民生餐廳就創下「單週營業額世界第一」的紀錄。歷經40年的時光，麥當勞台北民生餐廳於12月28日重新改裝亮相。店內採用全新的「經典食材風2.0」，以普普藝術及童趣的風格，結合麵包、煎蛋、肉餅等麥當勞經典食材元素點綴餐廳牆面，營造輕鬆的用餐氛圍。另外經典的路燈、騎樓木紋磚等元素仍保留下來，但戶外用餐區則被取消。

新改裝的麥當勞台北民生餐廳的重點之一，就是首度採用「模組化組裝櫃檯（Modular Counter）」，並因應未來「手機點餐自取」服務，餐廳可依內用與外帶客流量，彈性調整組裝櫃枱與餐點置物層架，並設置室內型專屬外送取餐窗口，讓取餐更方便。同時店內規劃99席座位，包含用餐區、生日派對區，並提供自助點餐機、送餐到桌的服務。