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眷村第三代涼麵店創新「搖搖杯」 追求速食便利趨勢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，搬遷鬧區東市場商圈公明路1間老屋，重新改裝新生，日前耶誕節，邀請網紅「翹臀美姬」甄馨，寒流天穿清涼紅衣服，戴頭飾，當一日店長，代言行銷吸睛。圖／許秦蓉提供
嘉義市空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，搬遷鬧區東市場商圈公明路1間老屋，重新改裝新生，日前耶誕節，邀請網紅「翹臀美姬」甄馨，寒流天穿清涼紅衣服，戴頭飾，當一日店長，代言行銷吸睛。圖／許秦蓉提供

嘉義市空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，搬遷鬧區東市場商圈公明路1間老屋，重新改裝新生，第三代傳人姊妹檔許秦蓉、許思潁，迎合現代消費者、年輕人飲食，追求速食便利趨勢，創新手拿「涼麵搖搖杯」，受歡迎，日前耶誕節，邀請網紅「翹臀美姬」甄馨，寒流天穿清涼紅衣服，戴頭飾，當一日店長，代言行銷吸睛。

小伍妹涼麵原位在空軍眷村建國二村，是嘉市美乃滋（白醋）涼麵創始店，傳承至第三代的外省風味，將涼麵加上麻辣口味，讓滑順的口感外，還在舌尖多停留了一股微辣刺激滋味，店家經3次搬遷，落腳公明路上50年木造老屋重新改裝的店面。

許秦蓉說，來自大陸的外婆最早賣麵，交棒媽媽賣涼麵，再傳廚藝給她們姊妹，為迎合現代消費者、年輕人飲食求速食便利趨勢，用裝飲料的搖搖杯包裝工具，創新手拿「涼麵搖搖杯」，搭配獨特調味料汁，方便攜帶飲用，推出後受消費者歡迎。

許秦蓉參加旅遊團出國，與網紅甄馨同團成為好友，甄馨耶誕節不畏寒流來嘉，穿清涼紅衣服、戴紅頭飾，當一日店長代言行銷，「耶誕性感女神」到來，透過臉書公布，造成轟動。

許秦蓉說，嘉義涼麵特色放白醋（美乃滋），不是南部人愛吃甜，是放白醋後醬汁較為滑順、不噎口，靈感來自媽媽以前吃火鍋沙茶都放生蛋黃，預防燙傷口腔又滑順，涼麵微酸麻醬香，微酸不是白醋，是清醋（醋酸）！讓你越吃越順口，不膩清爽加點辣還過癮。店內還有手工水餃、餛飩及豆干等多樣特色滷味。

嘉義市空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，搬遷鬧區東市場商圈公明路1間老屋，重新改裝新生，第三代傳人姊妹檔許秦蓉（左）、許思潁（右），迎合現代消費者、年輕人飲食，追求速食便利趨勢，創新手拿「涼麵搖搖杯」，受歡迎。 記者魯永明／攝影
嘉義市空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，搬遷鬧區東市場商圈公明路1間老屋，重新改裝新生，第三代傳人姊妹檔許秦蓉（左）、許思潁（右），迎合現代消費者、年輕人飲食，追求速食便利趨勢，創新手拿「涼麵搖搖杯」，受歡迎。 記者魯永明／攝影
嘉義市空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，搬遷鬧區東市場商圈公明路1間老屋，重新改裝新生。 記者魯永明／攝影
嘉義市空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，搬遷鬧區東市場商圈公明路1間老屋，重新改裝新生。 記者魯永明／攝影
嘉義市空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，創新手拿「涼麵搖搖杯」，受歡迎。 記者魯永明／攝影
嘉義市空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，創新手拿「涼麵搖搖杯」，受歡迎。 記者魯永明／攝影

白醋 消費者 老屋

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