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快閃10小時！全支付跨年筆筆24%回饋 1月王品6鍋物品牌15%回饋放送
全支付陪用戶HIGH跨年，12月31日晚上19:00至2024年1月1日早上05:00，共10小時於合作通路（全聯、大潤發除外）消費不限金額，使用全支付付款即享筆筆全點24%回饋，最高獲得全點88點限量回饋。另外，「環台大撒幣」活動進入第4站，2024年1月1日至1月31日，巡迴至雲林、嘉義、台南狂撒回饋，不限消費金額，筆筆享全點20%回饋，單筆最高全點50點，每人最高回饋全點200點，數量有限，送完為止，把握時機新年回饋一把抓。
看準冬季吃鍋旺季，2024年1月1日至1月31日同步推出「王品」強鍋季，攜手旗下6大鍋物品牌推出優惠，包括「聚 日式鍋物」、「青花驕 麻辣鍋」、「和牛涮 日式鍋物放題」、「嚮辣 和牛麻辣鍋」、「尬鍋 台式潮鍋」、「旬嚐 精緻鍋物」消費筆筆回饋，帳戶付款享15%回饋、信用卡付款享10%回饋，單筆最高全點150點，最高可獲得全點300點。
另外，於「EZTABLE」訂餐吃美食不限消費次數，連結帳戶結帳享8%回饋、綁定信用卡享4%回饋，單筆消費最高全點80點，最高回饋全點160點；「CITYLINK」不限消費金額，筆筆享全點6%回饋，單筆回饋全點30點，最高可享全點100點回饋。另搭配指定銀行疊加優惠，連結樂天銀行帳戶或綁定玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、新光銀行信用卡，最高10%回饋。
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