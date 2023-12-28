COLD STONE第2杯50！「濃情美莓、蘋果脆脆」新味登場

各式各樣的水果，一直都是搭配甜點的好元素。「COLD STONE」本次以草莓、蘋果為主題，推出「濃情美莓」、「蘋果脆脆」等冰淇淋，還可享第2杯半價等不同優惠；「SUNFRIEND MOUTH」則攜手Hello Kitty、蠟筆小新，分別推出「Hello Kitty草莓綜合果茶」、「蠟筆小新草莓煉乳牛乳」等新品。

COLD STONE自12月29日至2月2日期間，推出新品「濃情美莓」，使用草莓冰淇淋加上天然水果果醬製成的濃草莓冰淇淋，並拌入新鮮草莓、鮮奶油以及以整塊乳酪蛋糕，帶來草莓蛋糕般的濃郁口感，每杯160元起。同步回歸登場的「蘋果脆脆」，使用帶著青森蘋果香氣的蘋果風味冰淇淋，配上富士蘋果丁、脆餅乾，以及比利時蓮花焦糖夾心餅乾，每杯160元起。另外還有「草莓果粒沾醬脆餅」開賣。

為慶祝新品上市，12月29日至1月1日，中杯以上冰淇淋第二杯半價（不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項）。1月5日至1月7日，連續3天享中杯以上冰淇淋第二杯50元（不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項）。12月29日至2月22日，桶裝冰淇淋滿千折500元、滿2,000折1,000元。

針對7-ELEVEN酷聖石複合店，即日起至2月6日期間，推出「濃！草莓冰淇淋」。另外即日起至2月6日的每周五～周日，3oz系列冰淇淋「第2杯半價」；1月10日當天，3oz系列冰淇淋第2杯10元！。12月29日至1月3日推出好朋友分享組可任選2oz冰淇淋口味+迷你脆餅+點點好朋友餅乾，原價89元，活動期間享「組合買1送1」。