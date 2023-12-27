長榮空廚攜全家超商成立食品公司 搶占鮮食市場

長榮空廚與全家便利商店共同出資成立「長家國際食品公司」，今天正式揭牌營運，攜手跨足國內鮮食市場。長家國際食品總經理黃國龍表示，預估明年每日產能可達10萬份，未來更可上看20萬份。

長家國際食品看好台灣義大利麵市場每年成長20%的幅度，揭牌後首要營運亮點，即是斥資數千萬從日本引進全台第一套自動化義大利麵產線，以專業自動化的生產模式，成為全家義大利麵品牌「Uno Pasta」生產基地；搭配全台灣第一台分麵機及自動包材落盒機，可節省生產線置放包材、煮麵、分麵約30%的人力。

長家國際食品公司成立初期，鮮食產品主打不同麵體及多樣化口味的義大利麵，將同時在超過4200家的全家便利商店鋪貨，下一階段將開發個人調理包及料理半成品系列等產品，分進合擊再次搶攻國內鮮食市場。

長榮航空董事長林寶水表示，長榮空廚與全家便利商店強強聯手，成立長家國際食品公司，其首要任務是為全家便利商店生產全台通路所需要的義大利麵，未來能成為全家義大利麵的生產基地。

長榮空廚暨長家國際食品公司董事長柯金成表示，長榮空廚致力於機上餐點業務開發及生產服務，同時也積極展開多角化經營，其營運中心已於2018年5月移轉至坐落於桃園國際機場園區內全新建造的新廠。為有效活化原有廠區，長榮空廚積極尋求異業通路商合作，此時全家便利商店也正研議如何提高快速成長的鮮食產能，雙方一拍即合，攜手成立長家國際食品公司，共同經營國內食品市場。

全家便利商店董事長葉榮廷則表示，鮮食為便利商店產業差異化的吸客關鍵，近三年全家泛鮮食皆保持至少一成以上的高速成長，今年佔總營收比例更突破三成大關，雙方合作擴大全家鮮食產業鏈佈局，推升全家鮮食產品競爭力。