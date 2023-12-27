施華洛世奇打造巨型珠寶盒 插旗紐約時尚心臟第五大道

奧地利百年水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）插旗紐約第五大道這個全球最具代表性的購物聖地，全新旗艦店在年末正式開幕，販售的商品包含Swarovski系列首飾、居家裝飾擺件、太陽眼鏡、瓷器餐具、及部分限定商品。其中限量販售商品包含與’47 x MLB® NY洋基老帽、I HEART NY商品、以及令人期待的Swarovski培育鑽石。

由品牌創意總監Giovanna Engelbert親自操刀第五大道旗艦店，建築共2層樓高、393坪，充滿了品牌標誌性色彩，彷彿裝滿了各式首飾的巨型珠寶盒，並擁有有史以來最大的Swarovski水晶水鑽。兩顆巨大的寶石標示著入口，店內牆上的陳列櫃、試戴台、門把手和手拿鏡，都採用了品牌最具代表性的八角形元素。

一樓設置了一個巨大的粉紅色八角形旋轉樓梯，周圍由八個八角形玻璃櫃圍繞而成，其中還有展間刻畫Swarovski 128年來從提洛爾阿爾卑斯山開始，直至今日為奧斯卡頒獎典禮和Met Gala 紅毯上的璀璨光輝歷史。一樓還設有專門展示Swarovski培育鑽石的空間、提供茶點的休息室、以及客製商品空間。