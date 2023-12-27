現省145！漢堡王「安格斯牛肉堡」買1送1 只有1天
把握2023年的最後機會！為了陪伴民眾度過2023年最後一個上班日，「漢堡王」將於12月29日推出「安格斯牛肉堡買1送1」優惠，現省145元。至於「Mister Donut」則是推出「甜甜圈10入299元」。
12月29日當天，漢堡王推出「安格斯牛肉堡」優惠方案，包括「勁濃安格斯牛肉堡」、「安格斯厚切牛肉堡」、「花生安格斯牛肉堡」均享買1送1優惠，原價290元，優惠價145元，不限同口味，每筆限購2套（共計4顆漢堡），包括臨櫃購買、官網預定皆可適用，並將於12月28日開放官網提前預定。
同樣為迎接2024年到來，Mister Donut自即日起至1月1日期間，推出「任選10入甜甜圈299元」優惠，讓民眾在年末聚餐時，可以跟朋友一同分享香甜滋味。（限39元產品，可補差價換購價高商品）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言