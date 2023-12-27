現省145！漢堡王「安格斯牛肉堡」買1送1　只有1天

把握2023年的最後機會！為了陪伴民眾度過2023年最後一個上班日，「漢堡王」將於12月29日推出「安格斯牛肉堡買1送1」優惠，現省145元。至於「Mister Donut」則是推出「甜甜圈10入299元」。

12月29日當天，漢堡王推出「安格斯牛肉堡」優惠方案，包括「勁濃安格斯牛肉堡」、「安格斯厚切牛肉堡」、「花生安格斯牛肉堡」均享買1送1優惠，原價290元，優惠價145元，不限同口味，每筆限購2套（共計4顆漢堡），包括臨櫃購買、官網預定皆可適用，並將於12月28日開放官網提前預定。

同樣為迎接2024年到來，Mister Donut自即日起至1月1日期間，推出「任選10入甜甜圈299元」優惠，讓民眾在年末聚餐時，可以跟朋友一同分享香甜滋味。（限39元產品，可補差價換購價高商品）。