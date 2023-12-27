細數2023十大風雲產品／iPhone15、酸菜魚、大王具足蟲拉麵都上榜

即將揮別2023年，回顧過去的這一年裡，市場上有哪些引領話題的消費現象跟吸引目光的風雲商品呢？

● ROLEX鉑金款「冰藍面」Daytona腕表

勞力士Daytona系列今年問世60周年，勞力士也破天荒推出K金自動盤、透背設計、鉑金材質的Daytona腕表。圖 / 勞力士提供

誕生於1963年的勞力士Daytona計時碼表在2023邁入60周年，品牌破天荒推出「鉑金」與「透背」兩項元素組合的40毫米鉑金款Daytona計時碼表「冰藍面」並搭配新款4131機芯；由於鉑金款的勞力士原就稀少，加上這只4131機芯更使用過去極少見的K金自動盤，難怪品牌首度推出「透背」設計將原本已難超越的「頂級天文台認證」機芯，更添增以隨時皆可欣賞機芯的樂趣，果不其然登上專業鐘表媒體的年度百大熱搜Top 10。

● iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro相機系統透過軟硬體升級，3顆鏡頭就能達成相當於7顆專業鏡頭的拍攝彈性。圖／蘋果提供

今年最受矚目的新機，非換上鈦金屬材質的iPhone 15 Pro Max莫屬！堅固且輕量，尺寸甚至還小了一些。透過USB-C連接埠，除了可以帶著一條線為手邊各種蘋果裝置充電、享受USB 3超快傳輸速度外，還能將ProRes影片直接錄製到外部儲存裝置上。而iPhone 15 Pro Max的相機系統在軟硬體上也都有大幅度更新，搭配A17 Pro晶片，同樣維持3顆鏡頭，卻可以達成相當於7顆專業鏡頭的拍攝彈性。而錄製「空間影片」的功能近期也上線了，透過明年初上市的Apple Vision Pro，將能栩栩如生回顧每個珍貴時刻。

國際名廚江振誠今年特別在「500趴」推出「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」大決鬪組合。圖／吳致碩攝影

要在RAW訂到位並不容易，要訂到一年一度的「青森週」，更是難上加難；因為每季套餐餐期大約是3個月，但青森周往往只有短短的4、5天。尤其今年以「回遊・青森Kaiyu Aomori」為主題，更一度癱瘓訂位系統，最終創下13分鐘完售紀錄。

為了讓更多粉絲有機會品嘗到青森好滋味，自2019年起連續第5年擔任日本青森縣觀光推廣大使的國際名廚江振誠，今年擴大舉辦青森周，特別在質感族群青年讀本「500輯」於12月2、3日舉行的「500趴」，推出「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」大決鬪組合，2天2000份餐點迅速完售，可見「青森週」的魅力。

● Samsung Galaxy Z Fold5｜Z Flip5

Samsung Galaxy Z Fold5｜Z Flip5。圖／三星提供

三星身為摺疊手機市場領頭羊，2023年Galaxy摺疊裝置已邁入第5代。Samsung Galaxy Z Fold5｜Z Flip5採用嶄新Flex Hinge轉軸結構，整體機身更平整，兩款均具備IPX8等級認證防水。Samsung Galaxy Z Fold5多工應用再升級，新增「雙手觸控」功能，可支援兩指於螢幕上同時進行不同操作，並改良了薄型保護殼附S Pen的設計，S Pen更輕巧、背蓋也不會有隆起區塊，隨行收納更方便。

Samsung Galaxy Z Flip5封面螢幕有感升級為3.4吋，可操作Google Map、YouTube等應用程式，新增支援鍵盤功能可即時打字回LINE訊息；封面螢幕快拍支援人像模式，並可調整抽色、柔焦、攝影棚等濾鏡。三星還創新設計了主題式感應保護殼及多款主題感應卡，將卡片插入保護殼即可藉由NFC技術為手機添加主題全彩動畫，展現自我潮流風格。

「酸菜魚」可謂是2023年最具話題的人氣料理。圖／漢來美食提供

細數今年全台最紅的料理，「酸菜魚」絕對名列前茅。由「刁民」掀起的酸菜魚熱潮，刺激眾多品牌興起或擴大版圖。例如號稱是首間酸菜魚專門店的「鵝川」，就於微風南山開設二店；「姥姥」則是插旗台北101，各大商圈也可見到大大小小的酸菜魚餐廳；餐飲集團、星級飯店亦紛紛推出酸菜魚特色料理搶客。例如漢來美食就開設全新品牌「溜溜酸菜魚」，築間也新打造「築間酸菜魚」。目前市場更傳出中國大陸人氣品牌「太二酸菜魚」有意登台的消息，勢必將再掀話題。

● 怪味拉麵

「大王具足蟲拉麵」突破許多民眾對拉麵的印象。圖／摘自拉麵公子臉書粉絲團

日式拉麵常有創意展現，但今年更是出現許多令人意外的「怪味拉麵」。其中最獵奇者，就是極具震撼感的「大王具足蟲拉麵」，甚至登上CNN、路透社等國際媒體。除此之外，雲林也有業者結合在地文化，推出放上整隻青蛙的「蛙呀蛙呀蛙拉麵」。另外還有擺放一隻鱷魚腳的「酷斯拉鱷魚拉麵」，或是添加榴槤果肉、榴槤殼當碗的「榴槤拉麵」，甚至還有以18公分長的「羊鞭」為主角的特色拉麵，不斷挑戰民眾的想像力。

● Tiffany & Co.「Blue Box Café Taipei」

Tiffany & Co.旗下咖啡館「Blue Box Café Taipei」全新概念亞洲首店座落新光三越台北信義新天地A9二樓。圖／新光三越提供 Blue Box Café Taipei下午茶組。圖／新光三越提供

現在不用飛到紐約，就能體驗真實版的「第凡內早餐」。Tiffany & Co.旗下咖啡館「Blue Box Café」全新概念亞洲首店12月正式插旗台北、座落新光三越台北信義新天地A9二樓，「Blue Box Café Taipei」的空間設計，承襲Tiffany & Co.紐約第五大道The Landmark旗艦店為設計藍圖，充滿Tiffany經典元素與色彩，家具、家飾皆以Tiffany Blue色調打造，餐具皆使用Tiffany T True系列餐具。這裡供應著早餐、下午茶、季節性菜單，坐在天花板懸掛著大小不一的Tiffany藍盒子的空間下，點一套名為「Breakfast at Tiffany’s」的套餐或享用精緻的英式三層下午茶，用視覺與味覺沉浸在Tiffany的夢幻空間裡。

● Bioceramic Scuba Fifty Fathom系列腕表

Swatch聯名Blancpain首款潛水表，台灣市場最搶手的就是圖中的「南冰洋」款。圖／Swatch提供

繼去年Swatch和同集團Omega合作，推出賣破紀錄的MoonSwatch登月表後，今年適逢Swatch集團內高級腕表品牌Blancpain旗下經典款五十噚潛水表問世50周年，於是雙方破天荒合作，打造Bioceramic Scuba Fifty Fathom系列腕表，顛覆鐘表市場想像，創造高端與國民品牌聯名範例。而且自9月上市以來熱潮不減，仍是網購平台的搶手貨，想入手至少要付出比原訂價多上一成的代價，部分款式更是一表難求，成為了Swatch在MoonSwatch登月表後的銷售金雞母。

● GogoroｘMUJI無印良品

Gogoro攜手MUJI無印良品推出全新聯名系列，銷售表現亮眼之餘，更帶動MUJI無印良品周邊騎乘配件風潮。圖／Gogoro提供

引領電動化革命並注重永續生態的Gogoro電動機車，攜手質感生活MUJI無印良品，於7月推出全新聯名系列，包括Gogoro VIVA MIX ME、Gogoro VIVA ME聯名車款以及多種周邊風格配件可選，並找來國際知名設計大師—深澤直人親自配色。

Gogoro是MUJI無印良品在台灣推出聯名產品的第一個夥伴，雙方從機車這台灣人最日常的移動方式展開合作，希望提供全方位的好感生活，以永續為方向實踐對社會與地球環境有所貢獻的目標。」在兩家強強聯手之下，GogoroｘMUJI無印良品聯名車款不僅熱銷，也帶動MUJI無印良品周邊騎乘配件風潮。

● LVｘ草間彌生

93歲的草間彌生是在世最成功的女性藝術家之一。圖／路易威登提供

就算沒有被無限延伸的彩色圓點吸引，當高達5層樓的巨型草間彌生出現在綴滿彩色點點的巴黎、紐約、東京的路易威登旗艦店外，你都不得不承認這招太高了！要比話題誰能比得過LV X 草間彌生這樣的強強聯手呢？

路易威登於今年1月開始陸續發布品牌與這位93歲的世界級藝術家睽違10年的聯名合作，涵蓋全方位的包包、旅行箱、服裝、鞋履、香氛甚至line貼圖，還加碼得到吉賽兒邦臣等資深名模拍攝形象廣告，熱門單品搶購一空，最後連草間本人都推著輪椅現身了。或許藝術界對這樣的聯名行銷手法不見得完全認同，但無可否認，很多人因為這樣認識了草間彌生及其藝術，又何嘗不是草間無限概念的領域展開！