帝亞吉歐打造「龍」的多重宇宙 限量推出5款新春酒禮

「龍」在華人社會中不僅象徵著尊榮富貴，龍年更是意義重大的年份。為盛大迎接龍年，帝亞吉歐旗下Johnnie Walker、蘇格登（Singleton）、慕赫（Mortlach）都推出龍年限定新春禮盒，祈願自己與贈禮對象皆享雍「龍」華貴。

隨著Johnnie Walker藍牌本生肖系列即將進入尾聲，「龍」年作為此生肖系列第11瓶的倒數之作，「Johnnie Walker藍牌龍年限定版」首次跨界聯名台裔美籍藝術家James Jean，多次獲得被譽為「漫畫界奧斯卡」的「艾斯納獎」(Eisner Awards) 的他，不僅是好萊塢眾多鉅片御用設計師，於2023奧斯卡斬獲7項大獎的金獎電影《媽的多重宇宙》，其極具神秘豐富色彩的電影海報，即是出自James Jean之手。

「Johnnie Walker藍牌龍年限定版」不只攜手插畫鬼才James Jean，打造出華麗藍牌龍年宇宙，更獨家獻上台灣限定酒精濃度46%，並以燙金「Taiwan」字樣與台灣形狀圖案妝點瓶身，將經典藍牌幻化為專屬於台灣的龍年珍藏逸品，建議售價5,800元。

「Johnnie Walker XR21 2024新春限定禮盒」更首度突破以往的設計，東西文化碰撞出令人耳目一新的全新龍年限定包裝，獨家三維立體工藝完美調和無盡醇順口感，建議售價3,719元。

「蘇格登2024花火版」為新年獻上視覺與味覺的雙重享受，是團聚慶賀最佳的選擇。蘇格登15年單一麥芽威士忌於木桶歷經至少15年的緩慢熟成，再從來自歐洲橡木桶與美國橡木桶黃金比例完美融合，造就酒體圓潤滑順，極具優雅的濃郁酒質。蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，以世界頂級貴腐酒產地之一的法國波爾多蘇玳產區貴腐甜白酒桶過桶熟成，深金色酒液富含蜂蜜般香甜的白葡萄乾香氣及酸甜水果風味，清爽的口感更是作為相聚一起碰杯的首選，共享溫馨的醇金時刻。

「慕赫16年單一麥芽威士忌奢金典藏版」以Oloroso × Pedro Ximénez 100%珍稀雪莉桶完整熟成，蘊含著芬馥的堅果香氣與甜美花果香調的口感，極致非凡風味流露奢華質感，預定2024年1月1日起於指定菸酒專賣店限量販售，建議售價2,950元，售完為止。