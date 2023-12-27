想詮釋叛逆、玩世不恭氣質？找E.SO瘦子、Julia吳卓源就對了！

教你在經典裡耍叛逆，就是這季PUMA全新流行系列服飾與鞋款的主題，從「非正式復古學院風」出發，強調的就是非好學生面貌，而是帶點叛逆、玩世不恭氣質。因此PUMA也不假他人，找來最符合上述精神的品牌大使E.SO瘦子、Julia吳卓源共同來耍帥裝酷。

PUMA運用重製改造後的學院風經典元素，加上復古藍、卡其黃及粉嫩藍色系來打造新一季服飾。像是瘦子上身穿著卡其黃Fanbase T7連帽T恤，胸前點綴Super PUMA卡通豹Logo圖騰，下身搭配Classics經典長風褲，並外罩復古藍Fanbas棒球外套，胸前大大的PUMA字樣帶出美式學院氛圍。 Julia吳卓源則是身穿胸前壓印上PUMA SPORT字樣的米白色Fanbase短版連帽T恤，搭配Better系列長褲和寶寶藍拼接米白色的標章棒球外套，透過毛呢P字標章彰顯美式風格。腳踩的鞋款同樣是造型亮點，瘦子挑選了以Fanbase主題配色的Slipstream鞋款，利用皮革鞋面輔以米色麂皮裁片堆疊出立體感，鞋側彎刀及鞋舌創新採用卡其色燈芯絨布料點綴，鞋後跟的 PU、MA繡章更是再次呼應學院風主題。

PUMA Fanbase Slipstream鞋款，3,480元。圖／PUMA提供

另外，New Balance的新款ATHLETICS系列服飾，同樣圍繞在美式復古學院風，像是刺繡棒球外套，背面的學院風字體於休閒中帶出率性俐落感，展現中性設計魅力。還有亮面教練外套、卡其色休閒長褲，復古輪廓與修身的剪裁設計，詮釋時髦街頭感。

Julia吳卓源身穿米白色Fanbase短版連帽T恤2,480元，搭配Better系列長褲1,980元和寶寶藍拼接米白色標章棒球外套4,380元，以及Mayze Stack鞋3,580元。圖／PUMA提供

王品澔詮釋NB ATHLETICS亮面教練外套3,980元，長袖上衣3,280元、休閒長褲2,680元。圖／New Balance提供

E.SO瘦子身穿卡其黃Fanbase T7連帽T恤2,480元，下身搭配Classics經典長風褲2,580元，並外罩復古藍Fanbas棒球外套4,680元，腳踩Fanbase Slipstream鞋款3,480元。圖／PUMA提供