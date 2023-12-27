壽星遊劍湖山 門票只要1元！跨年假期再抽韓國雙人機票

跨年假期要來了！劍湖山世界於2023/12/30至2024/1/1，三天連假推出來劍湖山跨年、門票最低1元起的活動， 還有機會免費拿機票雙人出國遊。

元旦三天連假，「當日壽星」憑證購票只要1元，「當月壽星」本人憑證購票也可享399元的優惠票價。假期中，全日暢玩門票七折、699元(原價999元)。12/31另有限定優惠：1點後入園499元、晚間8點後門票399元。

此外，今年園區與kkday合作，推出「愛遊劍湖山世界」好禮獎不完抽獎活動，2023/12/30至2024/4/7，在樂園現場購買450元以上之票種，於渡假飯店、樂園等指定餐飲賣店消費滿450元就送摸彩券乙張，首波獎項將在跨年晚會抽出，獎項包括韓國雙人來回機票、劍湖山渡假大飯店住宿券、主題樂園年票等好禮，第二波和第三波的抽獎活動將分別在2024/2/15和2024/4/7進行抽獎。相關資訊可查劍湖山世界官網。

劍湖山世界經理張華紋表示，今年是劍湖山世界第17次舉辦摩天輪跨年晚會，以「愛遊世界」為主題，推出雙跨年活動，12月30日首波跨年活動在小威の海盜村維京沙灘舉辦，晚上5:50由雲火火舞團帶來「焰光盛舞」，晚上6:20施放300秒的沙灘花火秀，晚上6:50在幸福廣場施放高空煙火秀，為跨年首波活動畫下完美句號。

12月31日跨年夜，遊樂設施熱力開放至晚上10點，跨年晚會於晚上8點在幸福摩天輪前，由主持人蔡昌憲、DJ童童，依序帶領蔡多多、Miusa、SOUL BEATS、榕幫、Yappy、翊庭、KIRE、采子、徐暐翔、163 braces、李晉瑋、未來少女－紫月光等，陸續於晚會登場。最受矚目的摩天輪跨年煙火，則將於23:54由400台無人機璀璨登場後，帶來精彩的888秒跨年大秀。