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輕量化、時裝化、多彩繽紛 LinLi Boutique婚紗新趨勢

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）交叉流蘇亮鑽晚禮服、白蝴蝶結金色禮服，都運用了80年代的流行元素。圖／LinLi Boutique提供
（由左至右）交叉流蘇亮鑽晚禮服、白蝴蝶結金色禮服，都運用了80年代的流行元素。圖／LinLi Boutique提供

2023年全球解封後，因疫情期間延宕的婚禮趕在今年舉行，台灣指標設計婚紗品牌LinLi Boutique業績成長24.5%，主理人林莉表示新人赴海外拍婚紗、辦婚禮的比例也明顯增加，看好2024婚紗禮服市場成長，全新設計緊扣六大流行趨勢，包括採用大膽活潑的色系、運用80年代流行文化元素的設計、環保素材等，同時，受到藝人帶動的禮服時裝化，以及裙擺縮短也是一大趨勢，為2024的婚紗市場帶來嶄新的風貌。

LinLi Boutique在2022年推出桃紅色婚紗，因為顯白又能突出個人風格，大受歡迎至今，2024更延續這個趨勢，除了流行的杏桃色 ，還推出能襯托亞洲人膚色的薄荷綠、暖亮黃、膠紅和炫彩紫等鮮艷色婚紗。 同時，設計上也運用80年代的浮誇風格元素，運用亮片營造DISCO光線，並以大墊肩勾勒出方型/箱型輪廓，讓新娘既柔美又帥氣。

輕量化亦是一大重點。而年齡介於25-35歲的年輕世代重視環保，LinLi Boutique也致力開發對環境友善的環保材質，同時，平均約5公斤以內的環保婚紗相較傳統婚紗重量輕了3倍以上，也方便帶出國拍照，例如蕭敬騰與妻子Summer結婚時就帶著環保婚紗遠赴挪威拍婚紗照。而搭上藝人婚紗的趨勢，時裝化越來越明顯可透過配件變化多次穿著也不讓人感到重複，適合不想穿傳統婚紗的新人；而時裝化禮服裙長的變短，除了方便行動，也更縮短換穿時間，成為近期新人優先選擇的款式。

在材質上，傳統的細紗網逐漸式微，具有霧感的大網格搭配新開發的貼布繡水溶蕾絲，更營造出層 次與視覺變化性，有輕透的視覺效果。 向來最受歡迎的花朵裝飾，在傳統網紗手工花之外也開始流行起羽毛拼製的花朵結合網紗和水鑽的萬花筒圖騰，有的更搭配花朵衍生出的翩翩蝴蝶比翼雙飛的意象，透過律動的縫珠線條帶出視覺動感，也為2024年婚紗注入新貌。

白蝴蝶結金色禮服。圖／LinLi Boutique提供
白蝴蝶結金色禮服。圖／LinLi Boutique提供
（由左至右）白色環保禮服、白黑環保禮服等輕量化的環保婚紗備受年輕世代喜愛。圖／LinLi Boutique提供
（由左至右）白色環保禮服、白黑環保禮服等輕量化的環保婚紗備受年輕世代喜愛。圖／LinLi Boutique提供
薄荷綠蝴蝶結亮片晚禮服。圖／LinLi Boutique提供
薄荷綠蝴蝶結亮片晚禮服。圖／LinLi Boutique提供
蔡亘晏身穿LinLi Boutique古銅金方塊亮片晚禮服。圖／晨邦國際提供
蔡亘晏身穿LinLi Boutique古銅金方塊亮片晚禮服。圖／晨邦國際提供
禮服時裝化，可透過配件變化出不同的穿搭風貌。（由左至右）紅披風金色短禮服、綠蝴蝶結亮片晚禮服、粉色亮片晚禮服。圖／LinLi Boutique提供
禮服時裝化，可透過配件變化出不同的穿搭風貌。（由左至右）紅披風金色短禮服、綠蝴蝶結亮片晚禮服、粉色亮片晚禮服。圖／LinLi Boutique提供
大膽鮮豔的彩色婚紗是2024的重點，（由左至右）薄荷綠蝴蝶結亮片晚禮服、暖亮黃Belle公主系列款、杏桃色Cinderella公主系列。圖／LinLi Boutique提供
大膽鮮豔的彩色婚紗是2024的重點，（由左至右）薄荷綠蝴蝶結亮片晚禮服、暖亮黃Belle公主系列款、杏桃色Cinderella公主系列。圖／LinLi Boutique提供
霧感禮服。圖／LinLi Boutique提供
霧感禮服。圖／LinLi Boutique提供
蕭敬騰婚禮與婚紗主中，新娘Summer都穿灼了環保婚紗。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰婚禮與婚紗主中，新娘Summer都穿灼了環保婚紗。圖／喜鵲娛樂提供
Estelle公主系列款婚紗採用手工綴飾花朵細節。圖／LinLi Boutique提供
Estelle公主系列款婚紗採用手工綴飾花朵細節。圖／LinLi Boutique提供

婚紗照 新人

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