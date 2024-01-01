讓人一用就回不去 熱瑜伽的完美之選！
瑜珈鋪巾不僅僅是多汗量Yogini們福音，在衛生方面也可以讓我們更安心， 在瑜珈練習時攜帶一條鋪巾其實好處多多，除了攜帶方便外，更有以下優點：
為高汗量Yogini的止滑福音，具濕止滑效果，在熱瑜珈中展現也能優異止滑度；舖在公用墊上，清潔又衛生，可避免直接接觸公用瑜珈墊；在跪姿體式中，能暫時摺疊使用，增加緩衝與保護膝蓋；清洗方便，以洗衣機清洗便能持續使用。
一般市面上的瑜珈舖巾皆為濕止滑設計，需有汗量才能達到止滑效果，若Yogini汗量較多，已覺得瑜珈墊在出汗後有不止滑的感受，可以舖上一塊瑜珈舖巾，舖巾在吸汗過後，止滑度便會大大提升！本身汗量不多的瑜珈愛好者們，則可以藉由均勻噴水，瑜珈舖巾一樣能達到同樣的止滑效果呦！
Manduka eQua系列鋪巾，採用柔軟、仿麂皮的超細纖維面料，具有超強吸水性。極其耐用且極快的乾燥速度，帶來防滑的瑜珈體驗。適合熱瑜珈或是動態瑜珈使用，在手腳濕潤情況下止滑效果最佳。Yogitoes系列鋪巾，採用高品質的超細纖維質料，親膚性佳且柔軟舒適。專利Skidless®止滑技術，矽膠顆粒點面朝瑜珈墊，練習過程中不易滑動。於有.設計 uDesign電商設計平台上線，Manduka全館限時95折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言