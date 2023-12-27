迎「紅」運！CHAUMET 2024新品亞太區獨家搶先上市

即將邁入2024年，農曆的甲辰龍年也即將到來，為迎接全新氣象，法國珠寶精品品牌Chaumet將於2024年1月搶先於亞太區市場（台灣、中國、香港、澳門）上市全新Joséphine Aigrette紅寶石項鍊，為頸項間的珠寶增添些許紅色新意，煥發吉祥好彩「紅」運。

Joséphine全系列作品正如其名，設計靈感源自約瑟芬皇后的優雅氣質和個性風範，將Chaumet為法國拿破崙皇后約瑟芬打造的冠冕現代化，變化出各種為當代女性加冕的珠寶作品，展現現代女性多面向的女王風範與個人魅力。

全新Joséphine Aigrette紅寶石項鍊以該系列標誌經典的鷺羽V字造型為吊墜主要視覺線條，優雅延伸出華麗的弧度，鋪鑲明亮式切割鑽石，並於一冊點綴共9顆尺寸錯落有致的圓形紅寶石，為Joséphine Aigrette項鍊的經典樣貌， 增添尊貴高雅的耀眼光芒，可與同系列既有的鑲嵌紅寶石的Joséphine Aigrette單鑽戒指互相搭配。

除了蘊含熱情與吉祥寓意的紅寶石項鍊之外，同時推出的還有散發溫潤光澤的Joséphine Aigrette珍珠項鍊，項鍊同樣採用經典冠冕的鷺羽造型，搭配約瑟芬皇后最鍾愛的優雅珍珠，散發純淨又女性化的高貴氣質。以約瑟芬皇后冠勉為靈感的Joséphine系列作品皆可相互疊戴組合，像是Joséphine Aigrette系列鑲嵌珍珠的耳環與戒指，相同的設計元素互相呼應，交錯玩味千變萬化，更能以混搭方式展現每位女性獨特的個性風範。