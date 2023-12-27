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迎「紅」運！CHAUMET 2024新品亞太區獨家搶先上市

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新Joséphine Aigrette鍊帶腕表可與同系列的珠寶混搭出個人獨的穿搭特色。圖／CHAUMET提供
全新Joséphine Aigrette鍊帶腕表可與同系列的珠寶混搭出個人獨的穿搭特色。圖／CHAUMET提供

即將邁入2024年，農曆的甲辰龍年也即將到來，為迎接全新氣象，法國珠寶精品品牌Chaumet將於2024年1月搶先於亞太區市場（台灣、中國、香港、澳門）上市全新Joséphine Aigrette紅寶石項鍊，為頸項間的珠寶增添些許紅色新意，煥發吉祥好彩「紅」運。

Joséphine全系列作品正如其名，設計靈感源自約瑟芬皇后的優雅氣質和個性風範，將Chaumet為法國拿破崙皇后約瑟芬打造的冠冕現代化，變化出各種為當代女性加冕的珠寶作品，展現現代女性多面向的女王風範與個人魅力。

全新Joséphine Aigrette紅寶石項鍊以該系列標誌經典的鷺羽V字造型為吊墜主要視覺線條，優雅延伸出華麗的弧度，鋪鑲明亮式切割鑽石，並於一冊點綴共9顆尺寸錯落有致的圓形紅寶石，為Joséphine Aigrette項鍊的經典樣貌， 增添尊貴高雅的耀眼光芒，可與同系列既有的鑲嵌紅寶石的Joséphine Aigrette單鑽戒指互相搭配。

除了蘊含熱情與吉祥寓意的紅寶石項鍊之外，同時推出的還有散發溫潤光澤的Joséphine Aigrette珍珠項鍊，項鍊同樣採用經典冠冕的鷺羽造型，搭配約瑟芬皇后最鍾愛的優雅珍珠，散發純淨又女性化的高貴氣質。以約瑟芬皇后冠勉為靈感的Joséphine系列作品皆可相互疊戴組合，像是Joséphine Aigrette系列鑲嵌珍珠的耳環與戒指，相同的設計元素互相呼應，交錯玩味千變萬化，更能以混搭方式展現每位女性獨特的個性風範。

除了兩款珍貴又別緻的項鍊，Chaumet也於1月份迎來經典Joséphine Aigrette腕表系列全新的精鋼及玫瑰金鍊帶款式。表殼採用Joséphine系列一眼可辨的梨形表面，搭配每段鍊節中央的特殊V形切 面，製造出鷺羽循環的視覺錯視感，隨著配戴者的自然律動，更顯閃爍光彩。

全新Joséphine Aigrette珍珠項鍊，18K白金鑲嵌珍珠與鑽，16萬8,000元。圖／CHAUMET提供
全新Joséphine Aigrette珍珠項鍊，18K白金鑲嵌珍珠與鑽，16萬8,000元。圖／CHAUMET提供
全新Joséphine Aigrette珍珠項鍊可與同系列的珠寶混搭出個人獨的穿搭特色。圖／CHAUMET提供
全新Joséphine Aigrette珍珠項鍊可與同系列的珠寶混搭出個人獨的穿搭特色。圖／CHAUMET提供
全新Joséphine Aigrette玫瑰金腕表鍊帶款，玫瑰金、表圈鑲嵌鑽石、白色漆面表盤、石英機芯，89萬8,000元。圖／CHAUMET提供
全新Joséphine Aigrette玫瑰金腕表鍊帶款，玫瑰金、表圈鑲嵌鑽石、白色漆面表盤、石英機芯，89萬8,000元。圖／CHAUMET提供
2024年1月亞太區首賣全新Joséphine Aigrette紅寶石項鍊，18K白金鑲嵌圓形紅寶石與鑽石，30萬6,000元。圖／CHAUMET提供
2024年1月亞太區首賣全新Joséphine Aigrette紅寶石項鍊，18K白金鑲嵌圓形紅寶石與鑽石，30萬6,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette珍珠耳環，18K白金鑲嵌珍珠與鑽石，11萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette珍珠耳環，18K白金鑲嵌珍珠與鑽石，11萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette珍珠戒指，18K白金鑲嵌珍珠與鑽石，26萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette珍珠戒指，18K白金鑲嵌珍珠與鑽石，26萬4,000元。圖／CHAUMET提供
2024年1月亞太區首賣全新Joséphine Aigrette紅寶石項鍊，18K白金鑲嵌圓形紅寶石與鑽石，30萬6,000元。圖／CHAUMET提供
2024年1月亞太區首賣全新Joséphine Aigrette紅寶石項鍊，18K白金鑲嵌圓形紅寶石與鑽石，30萬6,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette單鑽戒指，鉑金鑲嵌紅寶石與鑽石，價格店洽。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette單鑽戒指，鉑金鑲嵌紅寶石與鑽石，價格店洽。圖／CHAUMET提供
全新Joséphine Aigrette精鋼腕表鍊帶款，精鋼、表圈鑲嵌鑽石、白色漆面表盤、石英機芯，22萬3,000元。圖／CHAUMET提供
全新Joséphine Aigrette精鋼腕表鍊帶款，精鋼、表圈鑲嵌鑽石、白色漆面表盤、石英機芯，22萬3,000元。圖／CHAUMET提供

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