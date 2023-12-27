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龍年將至招喜氣！居家擺設「祥龍騰雲」展現霸氣與長壽

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Noritake 2024龍年生肖擺飾出類拔萃（無底座）／15,600元。圖／旺代提供
Noritake 2024龍年生肖擺飾出類拔萃（無底座）／15,600元。圖／旺代提供

即將揮別兔年，進入龍年，對於華人來說，龍年可是重要的年度，因為龍年代表一飛沖天，或是長壽，或是霸氣的象徵，也因此各大居家擺飾品牌，紛紛推出多款龍年限定商品，希望搶一波年節商機。

日本皇家瓷器品牌Noritake，推出3款龍年限定商品，最霸氣的為龍鳳呈祥聚寶盆，集結黃龍與鳳凰，並採用聚寶盆形式製作，鳳凰羽翼有7色呈現華麗感，祥龍以5色代表權力與生命力，再搭配金色祥雲，呈現出吉祥富貴寓意。

而龍年的生肖擺飾，取名為「出類拔萃」，以龍的端正盤繞姿態呈現，龍身點綴yusoku-monyo有職紋樣，代表著日本平安時代，貴族服裝與器皿的裝飾，代表著招財納福；龍年生肖盤曲名「祥龍騰雲」，以祥龍翱翔於天際，代表無往不利，龍鬚靈動於雲海中，象徵長壽，搭配祥雲花窗紋裝飾沉穩且高雅。

另一日本品牌OKURA的龍年生肖盤，取名「仙境蟠龍」，慈龍代表吉祥尊貴，搭配松紋祝賀長壽，一旁幼龍代表好事相伴，帶來超強運氣，而生肖盤有著獨有的OKURA White大倉白，運用鈷藍色的岡染技法，呈現出立體柔和的英姿。

OKURA 2024龍年生肖盤16CM仙境蟠龍（含盤架）／15,000元。圖／旺代提供
OKURA 2024龍年生肖盤16CM仙境蟠龍（含盤架）／15,000元。圖／旺代提供
Noritake龍鳳呈祥聚寶盆／176,000元。圖／旺代提供
Noritake龍鳳呈祥聚寶盆／176,000元。圖／旺代提供
Noritake 2024龍年生肖盤18CM祥龍騰雲（含盤架）／7,600元。圖／旺代提供
Noritake 2024龍年生肖盤18CM祥龍騰雲（含盤架）／7,600元。圖／旺代提供

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