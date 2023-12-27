Hollister Co.獨厚台灣市場 亞洲唯一「Hollister House形象概念店」落腳台中

繼Abercrombie & Fitch（簡稱A&F）首度在台開設全新正價店之後，同集團的Hollister Co.也來報到了！同樣選擇進駐台中LaLaport購物中心，但不同的是品牌看好台灣市場潛力，帶來了亞洲首間「Hollister House形象概念店」，希望在地消費者能感受最地道的南加州度假氛圍。

真的開始要羨慕台中人了！連日本都沒有的亞洲第一家Hollister House店型，正式進駐LaLaport購物中心，不再只是暢貨門市，而是流行款式與美國同步的全新概念店。在過去的Hollister Co.門市店裝多是與姐妹品牌Abercrombie & Fitch相似，有著沉穩木紋以及深色陳列櫃，加上海浪風景圖案為背景的規劃，搭配金色品牌海鷗標誌，塑造出輕奢感。不過此次登台Hollister House概念店，主要視覺牆利用橫飾木片加上淺藍色油漆塗裝，塑造出猶如度假小屋的魅力；更衣間穀倉門片設計，則是帶出濃濃美式懷舊感。而且全店鋪設藍色調透明玻璃塊與磁磚，塑造出彷彿漫步在南加州沙灘的氛圍，讓人改觀。

不同以往，Hollister House形象概念店，全店鋪設藍色調透明玻璃塊與磁磚，塑造出彷彿漫步在南加州沙灘的氛圍。圖／Hollister Co.提供

這個冬季，Hollister Co.除了有著招牌南加州風格服飾，最重要的是還呈現許多重新詮釋經典款式的設計，並推出各種多個尺寸選擇，擁抱不同身型的人。其中女裝必入手的款式就是各色寬版工裝褲，無論是外出逛街還是約會，只要套上一件針織衫或是休閒外套、T恤，就有率性感。男性消費者想要提升帥氣度，必備的就是不同風格夾克與外套，帶有洗舊感處理的細節，只需要一件就能有隨興又瀟灑的魅力。同時因應農曆新年到來，Hollister Co.還推出龍年系列主題服飾，不僅有喜氣紅色貫穿，更有Q版龍形圖案點綴，並結合橘子等吉祥印花等設計，兼具時髦度與實穿性。

Hollister Co.女裝必入手的款式就是各色寬版工裝褲，無論是外出逛街還是約會，只要套上一件針織衫或是休閒外套、T恤，就有率性感。圖／Hollister Co.提供

男性消費者想要提升帥氣度，必備的就是Hollister Co.不同風格夾克與外套，帶有洗舊感處理的細節，只需要一件就能有隨興又瀟灑的魅力。圖／Hollister Co.提供