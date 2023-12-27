快訊

藍綠白為分票、搶票、擠票猛攻爭議 關鍵蔣經國牌怎麼打

「台台併」後台灣之星用戶申請1功能又被拒！台灣大店員曝「要換約」惹眾怒

免賠！屁孩玩火燒掉中原店3億 家樂福總座：不對肇事者求償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Hollister Co.獨厚台灣市場 亞洲唯一「Hollister House形象概念店」落腳台中

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
連日本都沒有的亞洲第一家Hollister House店型，正式進駐LaLaport購物中心，不再只是暢貨門市，而是流行款式與美國同步的全新概念店。圖／Hollister Co.提供
連日本都沒有的亞洲第一家Hollister House店型，正式進駐LaLaport購物中心，不再只是暢貨門市，而是流行款式與美國同步的全新概念店。圖／Hollister Co.提供

繼Abercrombie & Fitch（簡稱A&F）首度在台開設全新正價店之後，同集團的Hollister Co.也來報到了！同樣選擇進駐台中LaLaport購物中心，但不同的是品牌看好台灣市場潛力，帶來了亞洲首間「Hollister House形象概念店」，希望在地消費者能感受最地道的南加州度假氛圍。

真的開始要羨慕台中人了！連日本都沒有的亞洲第一家Hollister House店型，正式進駐LaLaport購物中心，不再只是暢貨門市，而是流行款式與美國同步的全新概念店。在過去的Hollister Co.門市店裝多是與姐妹品牌Abercrombie & Fitch相似，有著沉穩木紋以及深色陳列櫃，加上海浪風景圖案為背景的規劃，搭配金色品牌海鷗標誌，塑造出輕奢感。不過此次登台Hollister House概念店，主要視覺牆利用橫飾木片加上淺藍色油漆塗裝，塑造出猶如度假小屋的魅力；更衣間穀倉門片設計，則是帶出濃濃美式懷舊感。而且全店鋪設藍色調透明玻璃塊與磁磚，塑造出彷彿漫步在南加州沙灘的氛圍，讓人改觀。

不同以往，Hollister House形象概念店，全店鋪設藍色調透明玻璃塊與磁磚，塑造出彷彿漫步在南加州沙灘的氛圍。圖／Hollister Co.提供
不同以往，Hollister House形象概念店，全店鋪設藍色調透明玻璃塊與磁磚，塑造出彷彿漫步在南加州沙灘的氛圍。圖／Hollister Co.提供

這個冬季，Hollister Co.除了有著招牌南加州風格服飾，最重要的是還呈現許多重新詮釋經典款式的設計，並推出各種多個尺寸選擇，擁抱不同身型的人。其中女裝必入手的款式就是各色寬版工裝褲，無論是外出逛街還是約會，只要套上一件針織衫或是休閒外套、T恤，就有率性感。男性消費者想要提升帥氣度，必備的就是不同風格夾克與外套，帶有洗舊感處理的細節，只需要一件就能有隨興又瀟灑的魅力。同時因應農曆新年到來，Hollister Co.還推出龍年系列主題服飾，不僅有喜氣紅色貫穿，更有Q版龍形圖案點綴，並結合橘子等吉祥印花等設計，兼具時髦度與實穿性。

Hollister Co.女裝必入手的款式就是各色寬版工裝褲，無論是外出逛街還是約會，只要套上一件針織衫或是休閒外套、T恤，就有率性感。圖／Hollister Co.提供
Hollister Co.女裝必入手的款式就是各色寬版工裝褲，無論是外出逛街還是約會，只要套上一件針織衫或是休閒外套、T恤，就有率性感。圖／Hollister Co.提供

男性消費者想要提升帥氣度，必備的就是Hollister Co.不同風格夾克與外套，帶有洗舊感處理的細節，只需要一件就能有隨興又瀟灑的魅力。圖／Hollister Co.提供
男性消費者想要提升帥氣度，必備的就是Hollister Co.不同風格夾克與外套，帶有洗舊感處理的細節，只需要一件就能有隨興又瀟灑的魅力。圖／Hollister Co.提供

因應農曆新年到來，Hollister Co.還推出龍年系列主題服飾，不僅有喜氣紅色貫穿，更有Q版龍形圖案點綴，並結合橘子等吉祥印花等設計，兼具時髦度與實穿性。圖／Hollister Co.提供
因應農曆新年到來，Hollister Co.還推出龍年系列主題服飾，不僅有喜氣紅色貫穿，更有Q版龍形圖案點綴，並結合橘子等吉祥印花等設計，兼具時髦度與實穿性。圖／Hollister Co.提供

品牌 消費者

延伸閱讀

彰化立委候選人阮厚爵公開「刺青照」是國旗、黨徽 駁斥黑道謠傳

最霸氣的應景款、最潮流的設計 G-SHOCK統統都準備好了！

明天西洋耶誕節 楊登嵙：仍有13大華人民俗禁忌要注意

東海大學下雪了！ 最美耶誕繽紛輕雪季登場

相關新聞

一生可領7次！文化幣擴大發放明年1月20日上路

今年6月首次發放18歲到21歲的文化成年禮金，7月宣布明年起擴大發放給16歲到22歲。文化部長史哲今表示，常態化的16歲...

外出走跳穿搭必備！Tiffany藍雲朵包、方格軟質斜背包與丹寧大包

年末假期即將到來，讓習慣宅在家人也忍不住規劃起冬日旅行！新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH緊跟Real Way日常鬆弛感時尚趨勢，推出時髦與實用兼具的大包，不只舒適百搭，更能為出遊造型創造慵懶迷人的自在風格。

龍年將至招喜氣！居家擺設「祥龍騰雲」展現霸氣與長壽

即將揮別兔年，進入龍年，對於華人來說，龍年可是重要的年度，因為龍年代表一飛沖天，或是長壽，或是霸氣的象徵，也因此各大居家...

早春新包藏悶騷 BAO BAO、Montblanc 玩色有理

一成不變的日常需要新能量、新變化，Bottega Veneta、BAO BAO ISSEY MIYAKE、Montbla...

住就送松葉蟹、綜合六品刺身！這些飯店迎春送好禮

即將迎來跨年、寒假與春節，飯店業者不再只有折扣與活動，還有各樣美食相贈、伴手禮送客，誠意十足。其中，老爺會館攜手点爭鮮推...

Hollister Co.獨厚台灣市場 亞洲唯一「Hollister House形象概念店」落腳台中

繼Abercrombie & Fitch（簡稱A&F）首度在台開設全新正價店之後，同集團的Hollister Co.也來報到了！同樣選擇進駐台中LaLaport購物中心，但不同的是品牌看好台灣市場潛力，帶來了亞洲首間「Hollister House形象概念店」，希望在地消費者能感受最地道的南加州度假氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。