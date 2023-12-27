星巴克春節禮盒一次看！cama café x 媽祖加持超神氣
即將迎接新的一年，星巴克今起（12月27日）於全門市首次推出「維也納風奶香那堤」，星禮程會員12月31日前使用星巴克APP行動預點，輸入活動代碼「最愛維也納」可享新品維也納風奶香那堤大杯(含)以上77折優惠(含冰熱/特選)。此外，也同步公開春節禮盒全品項。
2024迎接龍年，星巴克以「龍燈喜慶 魚躍新春」為主題推出多款新春禮盒，其中，精緻春節贈禮首推「星許豐盛寶盒」，禮盒內含各式各樣風味餅乾及果酥，開箱就像尋寶，木盒包裝還可以用來當成小茶几；春節必備糖果餅乾綜合禮盒「星意納福禮盒」，三種西式餅乾與可可牛軋糖組合，皆是咖啡好搭檔。
茶食組合「星巴克星韻」禮盒以茶瓦納伯爵紅茶及阿里山烏龍茶，搭配蜂蜜蛋糕脆餅、草莓年輪蛋糕脆餅、摩卡奶油捲等點心；「大吉大利新春禮盒」則以白松露炒菇風味和咖啡焦糖風味爆米花鹹甜組合。星巴克春節蛋糕、餅乾及經典咖啡禮盒，全面於今起開放預購。
喝咖啡過好年，連鎖咖啡品牌cama café今年與大甲鎮瀾宮攜手推出「Bean so Lucky」春節禮盒，即日起於全台門市開賣。聯名春節禮盒內含濾掛式及浸泡式咖啡與聯名金屬聖杯，象徵每杯咖啡都獲得媽祖庇佑，喝了就能好運連連。cama café也推出「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」兩款春節限定新飲品，桂圓搭配咖啡超應景。春節禮盒節慶價699元，手機下載cama café APP註冊會員，即享會員價649元，一次購買兩盒再享1,200元兩入優惠價。
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