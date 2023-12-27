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舒淇以性感、個性穿搭演繹Michael Kors新包款 詢問度破表果真是最強帶貨女王

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
女神舒淇透過性感與個性兩種截然不同的穿搭，詮釋起Michael Kors新包款，美照一曝光，銷售人員接到不少消費者詢問，紛紛指定想購買舒淇背的包包。圖／摘自instagram
女神舒淇透過性感與個性兩種截然不同的穿搭，詮釋起Michael Kors新包款，美照一曝光，銷售人員接到不少消費者詢問，紛紛指定想購買舒淇背的包包。圖／摘自instagram

女神舒淇睽違13年再度主演電影「非誠勿擾3」近期也頻於跑宣傳活動，但她可沒忘自己所代言的時裝品牌Michael Kors，於是透過性感與個性兩種截然不同的穿搭，詮釋起新包款。美照一曝光，根據品牌Michael Kors透露，銷售人員接到不少消費者詢問，紛紛指定想購買舒淇背的包包，果真是最強帶貨女王無誤。

舒淇日前在instagram發文說「願大家有個愉快的夜晚」，同時附上身穿黑色迷你洋裝的美照，她以微捲髮、招牌紅唇的精緻妝容現身，模樣明豔動人，絲毫都沒有老態。讓不少粉絲都狂讚「狀態真好」、「女神美了2023一整年」、「那雙腿太驚人」等留言。而讓整體風格再提升的配件，正是Michael Kors全新Tribeca包，以精緻的絎縫在略帶蓬感的皮革面上創造出方格紋，簡單又俐落，同時搭配金屬與皮革結合的鍊條，展現高級感。分別提供有著節慶感的紅、金配色，以及舒淇詮釋的黑色之外，更有水藍與奶茶等季節新色。

Michael Kors全球代言人舒淇詮釋森林綠小號MILA包，搭配丹寧夾克外套，釋放從容魅力。圖／Michael Kors提供
Michael Kors全球代言人舒淇詮釋森林綠小號MILA包，搭配丹寧夾克外套，釋放從容魅力。圖／Michael Kors提供

不僅如此，熱賣好幾季的Michael Kors Mila肩背包，也推出森林綠新配色，同樣由舒淇搶先背上身，並搭配丹寧夾克，展現個性與從容魅力。Mila肩背包，最大特色就是採用如奶油般絲滑的皮料打造，配以品牌經典鎖頭元素點綴；橢圓翻蓋設計，簡約而不失品牌質感。而且還有配長肩帶，既可單肩背、斜背也可作為腋下包使用，內部設有多個隔層，可以輕鬆收納口紅、手機等隨身物品，因此被稱為「最超值」的明星同款包。

舒淇身穿黑色迷你洋裝，演繹Michael Kors全新Tribeca包。圖／摘自instagram
舒淇身穿黑色迷你洋裝，演繹Michael Kors全新Tribeca包。圖／摘自instagram

Michael Kors Tribeca大型黑色包，19,000元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Tribeca大型黑色包，19,000元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Tribeca小型金色包，19,000元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Tribeca小型金色包，19,000元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Mila森林綠鍊帶小型肩背包，17,100元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Mila森林綠鍊帶小型肩背包，17,100元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Tribeca大型水藍色包，19,000元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Tribeca大型水藍色包，19,000元。圖／Michael Kors提供

品牌 女王 消費者 舒淇

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