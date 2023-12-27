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舒淇以性感、個性穿搭演繹Michael Kors新包款 詢問度破表果真是最強帶貨女王
女神舒淇睽違13年再度主演電影「非誠勿擾3」近期也頻於跑宣傳活動，但她可沒忘自己所代言的時裝品牌Michael Kors，於是透過性感與個性兩種截然不同的穿搭，詮釋起新包款。美照一曝光，根據品牌Michael Kors透露，銷售人員接到不少消費者詢問，紛紛指定想購買舒淇背的包包，果真是最強帶貨女王無誤。
舒淇日前在instagram發文說「願大家有個愉快的夜晚」，同時附上身穿黑色迷你洋裝的美照，她以微捲髮、招牌紅唇的精緻妝容現身，模樣明豔動人，絲毫都沒有老態。讓不少粉絲都狂讚「狀態真好」、「女神美了2023一整年」、「那雙腿太驚人」等留言。而讓整體風格再提升的配件，正是Michael Kors全新Tribeca包，以精緻的絎縫在略帶蓬感的皮革面上創造出方格紋，簡單又俐落，同時搭配金屬與皮革結合的鍊條，展現高級感。分別提供有著節慶感的紅、金配色，以及舒淇詮釋的黑色之外，更有水藍與奶茶等季節新色。
不僅如此，熱賣好幾季的Michael Kors Mila肩背包，也推出森林綠新配色，同樣由舒淇搶先背上身，並搭配丹寧夾克，展現個性與從容魅力。Mila肩背包，最大特色就是採用如奶油般絲滑的皮料打造，配以品牌經典鎖頭元素點綴；橢圓翻蓋設計，簡約而不失品牌質感。而且還有配長肩帶，既可單肩背、斜背也可作為腋下包使用，內部設有多個隔層，可以輕鬆收納口紅、手機等隨身物品，因此被稱為「最超值」的明星同款包。
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