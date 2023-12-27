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身份證有「1、6、8」！享和牛、三點蟹、烏魚子吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
涮樂和牛鍋物選擇指定方案，最多可升級「三點蟹吃到飽」。
涮樂和牛鍋物選擇指定方案，最多可升級「三點蟹吃到飽」。

看好新年聚餐商機，馬辣集團集結旗下的燒烤、鍋物、日本料理等多個品牌，推出1月升級方案。1月1日至1月31日期間，2成人以上同行，其中一人身份證、健保卡、護照號碼含「1、6、8」任2碼（可重複），並提前至少1日預約並主動參與活動者，就可享「北港烏魚子吃到飽」、「美國見島和牛吃到飽」、「三點蟹吃到飽」等不同優惠。另外還有「尾牙春酒方案」，包括10人以上用餐9折、滿額送和牛等不同方案。

【1月升級方案】

《熊一頂級燒肉》：不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。

《哞哞屋和牛燒肉》：不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。

《夯下去新潮和牛燒肉》：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

《馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋》：不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

《涮樂和牛鍋物》：不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」每成人一隻。不限時段，選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」吃到飽。

《狗一下居酒食堂》：不限時段，全桌單點消費滿1000元，即贈「香烤鮭魚肚」乙份（價值200元），可累贈。

即日起至3月31日止，平日週一至週五不限時段，只要提前至少1～3日（依各品牌規定）預訂位置並主動告知參加「尾牙春酒方案」，以現金支付全額餐費，即可享有指定優惠。（12月30日至1月1日、2月8日至2月14日、2月17日、2月24日、2月28日恕無法使用）

【尾牙春酒方案】

《熊一頂級燒肉》：含10成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

《哞哞屋和牛燒肉》：含10成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

《夯下去新潮和牛燒肉》：含10成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

《燒肉ChaCha個人和牛燒肉》：含4成人以上同行，每成人消費滿500元，即贈每成人北海道生食級干貝乙顆

《馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋》：含10成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

《新馬辣經典麻辣鍋》：含10成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

《新馬辣經典麻辣鍋Plus+》：含10成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

《問鼎·皇上吉祥宮廷火鍋》：同桌每一成人消費滿1000元，含4成人以上同行，每桌贈「澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛」乙份 (價值1160元)：含6成人以上同行，每桌贈「美國SRF極黑和牛霜降」乙份 (價值1560元)

《涮樂和牛鍋物》：含10成人以上，選擇「極上和牛放題、極上三和牛放題、世界四大和牛放題」指定方案，用餐9折(即免收10%清潔費)

《狗一下居酒食堂》－單點：含4成人以上同行，每成人消費滿1100元，即享好禮2選1「豪邁沖繩生啤酒柱+松露炸薯條1份」或「黑松白金鹿箔慶祝酒1瓶」。

《狗一下居酒食堂》－吃到飽(忠孝店限定)：含10成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

熊一選擇指定方案，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。
熊一選擇指定方案，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。
哞哞屋選擇指定方案，可升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。
哞哞屋選擇指定方案，可升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。
馬辣旗下多個品牌，推出尾牙春酒方案。
馬辣旗下多個品牌，推出尾牙春酒方案。
馬辣全桌可升級「XXL東石大蛤吃到飽」。
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「夯下去」選擇指定方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
「夯下去」選擇指定方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
狗一下消費滿額，即贈「香烤鮭魚肚」。
狗一下消費滿額，即贈「香烤鮭魚肚」。

吃到飽 春酒 尾牙

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