酒齡最長！嘉義酒廠杜藏35年陳高預購 優惠價86,000元

迎接2024甲辰龍年，台灣菸酒公司特別推出「杜藏35年陳高（龍騰雲萃）」，以訂製藝術陶瓷酒器裝瓶，隨瓶特製純金999金箔產品限量編號證明卡，建議售價88,888元，自2024年1月1日起至1月14日止於全台7-ELEVEN、台酒各酒廠產品推廣中心及合作酒專同步開放預購，預購優惠價86,000元，全球限量999組。

嘉義酒廠在1950年開啟了台灣高粱酒的詩篇，以傳統釀酒工藝精髓，釀造出類拔萃的優質酒液，在陶甕酒窖中35個寒暑的沉潛等待，經多年的品評挑選，僅保留其精粹，孕育出嘉義酒廠酒齡最長，也是目前市面上標示酒齡最長之曠世珍品「杜藏35年陳高（龍騰雲萃）」。

經由歲月的淘洗，「杜藏35年陳高（龍騰雲萃）」口感圓滑柔順，多層次的果香、梅香、木質香氣與尾韻中的陳香、窖香交織出跳躍音符，餘韻醇厚，入喉酒香迴盪，宛如瓊漿玉露，滴滴甘醇，不僅感受其口感的獨特魅力，更蘊含釀酒文化與藝術元素，可謂獨一無二且無可取代。

龍是威嚴與尊榮的象徵，能興雲佈雨利萬物，代表風調雨順生生不息，亦比喻人的出類拔萃不同凡俗。「龍騰雲萃」藝術陶瓷酒器運用全瓷且高難度的S型曲線工藝，經高溫1300度一體成型燒製立體尊龍身形樣貌，手工鑽石釉彩及22K金線條描繪，更鑲崁頂級水鑽點睛，將酒器以藝術品呈現；外盒為精緻雷雕鏤空木盒，為彰顯「龍騰雲萃」藝術珍品永恆價值，

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康