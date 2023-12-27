聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒齡最長！嘉義酒廠杜藏35年陳高預購 優惠價86,000元
迎接2024甲辰龍年，台灣菸酒公司特別推出「杜藏35年陳高（龍騰雲萃）」，以訂製藝術陶瓷酒器裝瓶，隨瓶特製純金999金箔產品限量編號證明卡，建議售價88,888元，自2024年1月1日起至1月14日止於全台7-ELEVEN、台酒各酒廠產品推廣中心及合作酒專同步開放預購，預購優惠價86,000元，全球限量999組。
嘉義酒廠在1950年開啟了台灣高粱酒的詩篇，以傳統釀酒工藝精髓，釀造出類拔萃的優質酒液，在陶甕酒窖中35個寒暑的沉潛等待，經多年的品評挑選，僅保留其精粹，孕育出嘉義酒廠酒齡最長，也是目前市面上標示酒齡最長之曠世珍品「杜藏35年陳高（龍騰雲萃）」。
經由歲月的淘洗，「杜藏35年陳高（龍騰雲萃）」口感圓滑柔順，多層次的果香、梅香、木質香氣與尾韻中的陳香、窖香交織出跳躍音符，餘韻醇厚，入喉酒香迴盪，宛如瓊漿玉露，滴滴甘醇，不僅感受其口感的獨特魅力，更蘊含釀酒文化與藝術元素，可謂獨一無二且無可取代。
龍是威嚴與尊榮的象徵，能興雲佈雨利萬物，代表風調雨順生生不息，亦比喻人的出類拔萃不同凡俗。「龍騰雲萃」藝術陶瓷酒器運用全瓷且高難度的S型曲線工藝，經高溫1300度一體成型燒製立體尊龍身形樣貌，手工鑽石釉彩及22K金線條描繪，更鑲崁頂級水鑽點睛，將酒器以藝術品呈現；外盒為精緻雷雕鏤空木盒，為彰顯「龍騰雲萃」藝術珍品永恆價值，
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言