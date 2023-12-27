The Macallan Sherry Copa 調酒就要隨心所欲

雪莉酒除了單喝之外，在西班牙也有許多調酒喝法。在這趟受麥卡倫邀請的赫雷斯之旅所幾款喝到的調酒當中，最具代表性的，莫過於這款在當地連續兩天都喝到的「The Macallan Sherry Copa」。

這款西班牙調酒的元素很簡單，因此也很適合做為居家調酒。我們在赫雷斯喝到的版本，是使用圓球形狀的Copa高腳杯，加入冰塊後，先加入40毫升的麥卡倫雙雪莉桶（Double Cask）12年，再加入20毫升的Oloroso雪莉酒，接著緩緩注入通寧氣泡水至八分滿，最後以切片檸檬裝飾。

這款調酒不但展現了麥卡倫雙雪莉桶12年威士忌的多元風貌，更在威士忌與Oloroso雪莉酒、通寧氣泡水交融匯總出的淡淡金黃色酒液中，激盪出更豐富的成熟水果風韻與橡木桶的香氣，恰與檸檬片所帶來的清新氣息達成完美平衡，也同時巧妙地向威士忌熟陳過程中所使用的Oloroso雪莉桶致敬。

麥卡倫品牌大使尼古拉．里斯克表示：「有些威士忌可以當作開胃酒，有些威士忌適合當作餐後酒；但麥卡倫雙雪莉桶12年，卻是一款我隨時可以隨心所欲地用任何方式享用的威士忌。」