麥卡倫臻彩系列 繽紛色彩舌尖起舞

離開赫雷斯的前一夜，在佛朗明哥舞熱情又充滿魅惑與高度煽動力的演出中，我們品嘗到的是麥卡倫今年9月針對全球免稅通路推出的全新「臻彩（Color Collection）系列」。

麥卡倫品牌大使尼古拉．里斯克表示，「雙雪莉桶系列」展現的是歐洲紅橡木雪莉桶與美國白橡木雪莉桶之間的完美平衡，「稍稍偏向美國白橡木雪莉桶一點，但是兩者之間非常平衡。」而「臻彩系列」雖然也使用了兩種雪莉橡木桶，「但它的獨特之處，在於它由美國白橡木雪莉桶來主導。『臻彩系列』以來自美國雪莉橡木桶的酒液為基底，再融入來自歐洲雪莉橡木桶酒液的細緻風情，並透過釀酒師精湛的勾兌工藝，型塑出該系列完美平衡的光譜色澤與和諧風味。」

「麥卡倫臻彩系列12年」酒色呈現著淡雅的金黃色澤，洋溢著檸檬、香草與甜橡木（sweet oak）的氣息，清新柔美。「麥卡倫臻彩系列15年」酒色呈現出天然的山毛櫸木色，由柑橘、香草和烤蜜桃相互交織出迷人風味，散發出溫暖怡人的特質。「麥卡倫臻彩系列18年」酒色呈現天然的淺紅褐色，散發著香草、牛奶巧克力、橙橘和蜂蜜的美妙氣息，以及微微的香料韻味，豐富飽滿。

活動現場也陳列了風格前衛的平面設計師David Carson，在親自來到赫雷斯之後，受到大自然中的絢爛色彩與當地獨特風土地貌的啟發，以當地的天然大地色彩為主軸，透過大膽融合切割、撕裂、拼貼、點繪塗料、木紋剪影、油畫筆觸的排版設計，為「臻彩系列」的每一個年份酒款，所創作的藝術作品；每一幅作品在展現赫雷斯當地色彩之餘，也同時綻放出「臻彩系列」天然絢爛的光輝酒色，進一步彰顯出赫雷斯獨一無二自然之美。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康