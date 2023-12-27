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西班牙直擊 「雪莉王者」麥卡倫攜手千年酒莊創新局

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
巴爾德斯皮諾酒莊的酒窖，彷彿引人入勝的魔幻空間。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
巴爾德斯皮諾酒莊的酒窖，彷彿引人入勝的魔幻空間。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

經過將近24個小時的轉機與飛行，我們終於踏上擁有「上帝親吻過的地方」美名的西班牙赫雷斯（Jerez）的土地。赫雷斯不但是雪莉酒（Sherry）的原鄉，也是對威士忌產業攸關至要的雪莉桶生產重鎮，威士忌圈甚至流行一個說法：「得雪莉桶，得天下。」意思是唯有確保雪莉桶的長期穩定供應，才能讓威士忌酒廠高枕無憂，繼續生產出風味出色的威士忌。

而在威士忌的世界裡，麥卡倫（The Macallan）一向擁有「雪莉王者」美譽；全世界沒有任何一家酒廠或集團，能夠跟麥卡倫一樣，如此深度地掌握橡木桶所有的製作與陳年細節。麥卡倫是全世界第一家在西班牙赫雷斯「養」雪莉桶的威士忌酒廠；從1980年代後期開始，麥卡倫便積極下重本打造自家雪莉桶供應鏈，每年投資超過4,000萬英鎊，約合15億新台幣，自西班牙潤桶25,000座全新雪莉桶，約占蘇格蘭威士忌產業總體雪莉桶的95%。

自2023年起，麥卡倫又有重大突破。擁有麥卡倫酒廠的愛丁頓集團（Edrington Group）大動作地以合資方式，獨家取得生產西班牙頂級雪莉酒的埃斯特維茲集團（Grupo Estévez）50%的股份；旗下巴爾德斯皮諾（Valdespino）酒莊的發展歷史，可追溯至1264年，不但是赫雷斯最古老的酒莊之一，更是坐擁當地知名傳奇馬查努多（Macharnudo）特級葡萄園的一代名莊，也是少數使用單一葡萄園的葡萄釀造雪莉酒的酒莊，號稱是「雪莉酒中的羅曼尼．康蒂（Romanee-Conti）」，是一個擁有悠久歷史與傳統、忠於風土和文化的雪莉酒莊。

跟著麥卡倫的腳步，我們飛越千山萬水，來到位於赫雷斯市西北5公里處、海拔135公尺高的馬查努多特級葡萄園，這裡同時也是知名「雪莉酒三角洲（The Sherry Triangle）」的制高點。根據西班牙法規，只有在赫雷斯、聖瑪麗亞港口（El Puerto de Santa María）和桑盧卡爾（Sanlúcar）這個三角區域內陳年的酒，才能夠在酒標上標示為雪莉酒。而來自馬查努多特級葡萄園的巴爾德斯皮諾酒莊的雪莉酒，都是來自有35至50年歷史的老藤，更是雪莉酒中的夢幻逸品。

來到這裡，我們也嘗試投入生產行列，就著西班牙熱情的艷陽，手工採收當地最具代表性的帕羅米諾（Palomino）白葡萄，體驗赫雷斯特級葡萄園的日常。巴爾德斯皮諾酒莊國際區域銷售兼出口行銷經理皮拉爾．加西亞（Pilar García）表示，馬查努多特級葡萄園擁有獨特的風土條件，富含白堊土質（Chalk）的阿爾巴里薩（Albariza）土壤，正是至要關鍵。

「阿爾巴里薩是是雪莉酒產區特有的土壤，因為鈣離子豐富，使它們在陽光下呈耀眼的白色。土壤的多孔隙特色，使它非常容易吸收並保存春季的降雨，幫助葡萄藤安然度過炎熱的夏季。」皮拉爾．加西亞同時指出，在豔陽高照的赫雷斯，採用的是讓果實垂在葡萄藤枝葉下方、避免陽光曝曬的樹冠管理（Canopy Management）方式，「白色的阿爾巴里薩土壤，正好可以反射陽光，讓帕羅米諾葡萄果實即使不受陽光直射，也能夠逐漸成熟。」

透過與埃斯特維茲集團成立合資公司，麥卡倫不僅能夠確保未來雪莉桶供應無虞，也首度有機會使用巴爾德斯皮諾酒莊旗下的頂級雪莉酒，來為威士忌進行潤桶。相對地，巴爾德斯皮諾（Valdespino）酒莊的優質雪莉酒，也有機會搭上麥卡倫的銷售網絡，行銷全世界。

為什麼雪莉桶對麥卡倫如此不可或缺？在麥卡倫的六大標柱——「麥卡倫莊園」、「精緻小巧的蒸餾器」、「最高品質的橡木桶」、「雪莉酒潤桶工藝」、「渾然天成的自然酒色」、「傳承百年的釀酒智慧」當中，又為什麼有三項與橡木桶息息相關？麥卡倫品牌大使尼古拉．里斯克（Nicola Riske）表示，橡木桶為威士忌提供了80%的風味特色，以及100%的天然酒色；「有人說麥卡倫對於橡木桶的執著近乎偏執；但老實說，我們深深引以為傲。」

事實上，麥卡倫不僅在雪莉桶的數量上掌握絕對優勢；在品質方面，更是一絲不苟。麥卡倫所有的雪莉桶，都嚴選來自西班牙北部與法國庇里牛斯山的永續森林的優質紅橡木（Quercus Robur）；以及來自美國俄亥俄州、密蘇里州和肯塔基州的蔥鬱森林的優質白橡木（Quercus Alba）。

尼古拉．里斯克表示，又高又直的美國白橡木生長快速，木紋緊密，70年就能採伐，「這種橡木中含有大量的香草醛，能夠賦予威士忌甜美的香草氣息與清新的檸檬、柳橙等柑橘類水果芬芳，以及在威士忌熟成過程中逐漸展現的熱帶水果氣息。」至於歐洲紅橡木生長速度緩慢，木質結構多孔隙，要花上100至120年才能完全成熟，單寧值更是美國白橡木的5倍，「高單寧會為威士忌帶來一定程度的緊澀口感，有助於創造出乾果、香料等氣息，也帶來更深沈的色澤。」

她同時指出，不管是美國白橡木或者是歐洲紅橡木，在採伐後都必須先自然風乾6個月；運送到赫雷斯，裁切成木片之後，還必須在西班牙的陽光下花上一年到一年半的時間自然風乾之後，才能夠按照麥卡倫的規格，製作成容量250至500公升間不同形狀與大小的橡木桶。

「不同於熟陳波本酒的波本橡木桶，往往使用重度烘烤；我們採用的是輕度烘烤，好帶出更豐富的橡木氣息，以及甜甜的棉花糖氣味。」尼古拉．里斯克表示：「接著我們就會在這些美麗的手工橡木桶當中，填充不甜的、酒精濃度18%的Oloroso雪莉酒，花上一年至一年半的時間進行潤桶（Seasoning）。」當潤桶完成，橡木桶中的雪莉酒就會被倒出來，「我們會對橡木桶的狀況做最後的檢查，接著將橡木桶一路從西班牙南部運送到位於蘇格蘭斯貝賽（Speyside）的麥卡倫酒廠，為威士忌進行熟陳。每一個橡木桶，前前後後總共要花上5年的光陰，才能大功告成。」

在巴爾德斯皮諾的酒窖中，我們在酒窖總管（Cellar Master）荷西．路易斯（Jose Luis）的引領下，進行桶邊試飲，嘗試了各種不同類型的雪莉酒，包括輕盈而帶著礦物氣息的Fino、帶著葡萄乾與煙草氣味的Amontillado、洋溢成熟水果風味的Oloroso、帶著焦糖甜味的Pedro Ximénez等。

一開始還清醒，還能試著運用理性，企圖在雪莉酒當中，追索出雪莉桶威士忌的各種風味基因；後來在酒窖裡悠悠晃晃久了，一杯接著一杯地試下去，原本堅持的理性便逐漸剝離，不但身體開始發熱，整個人也進入一種迷離的酩酊狀態，讓每一口雪莉酒，都彷彿成為一場奇幻之旅，帶領著我們在不同的風味層次之間來回穿梭，有如沈浸在西班牙暖烘烘的陽光裡。

麥卡倫創意總監豪梅．費拉斯（Jaume Ferras）說得好：「那土壤、陽光、社區、民眾，此時此地以及赫雷斯所有的一切，都完美交融進橡木桶中。」對麥卡倫來說，與埃斯特維茲集團成立合資公司並不僅僅是一項重大投資，更是對生活、品味與當地文化的深刻探索，也是向赫雷斯長達3000年的雪莉酒發展歷史致敬。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巴爾德斯皮諾酒莊酒窖總管荷西．路易斯。記者／高婉珮攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
巴爾德斯皮諾酒莊酒窖總管荷西．路易斯。記者／高婉珮攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
赫雷斯、聖瑪麗亞港口（El Puerto）與桑盧卡爾（Sanlúcar）之間，形成「雪莉酒三角洲」。圖／巴爾德斯皮諾酒莊提供
赫雷斯、聖瑪麗亞港口（El Puerto）與桑盧卡爾（Sanlúcar）之間，形成「雪莉酒三角洲」。圖／巴爾德斯皮諾酒莊提供
將採收好的葡萄放進籃子，體驗赫雷斯特級葡萄園的日常。圖／台灣愛丁頓提供
將採收好的葡萄放進籃子，體驗赫雷斯特級葡萄園的日常。圖／台灣愛丁頓提供
剛自桶中取出的Fino雪莉酒。記者／高婉珮攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
剛自桶中取出的Fino雪莉酒。記者／高婉珮攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
巴爾德斯皮諾酒莊歷史可上溯至1264年。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
巴爾德斯皮諾酒莊歷史可上溯至1264年。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帕羅米諾白葡萄垂在葡萄藤枝葉下方，採收前要先把葡萄翻出來。圖／台灣愛丁頓提供
帕羅米諾白葡萄垂在葡萄藤枝葉下方，採收前要先把葡萄翻出來。圖／台灣愛丁頓提供
赫雷斯具傳奇色彩的馬查努多特級葡萄園，以富含白堊土質的白色阿爾巴里薩土壤著稱。圖／台灣愛丁頓提供
赫雷斯具傳奇色彩的馬查努多特級葡萄園，以富含白堊土質的白色阿爾巴里薩土壤著稱。圖／台灣愛丁頓提供
麥卡倫品牌大使尼古拉．里斯克。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫品牌大使尼古拉．里斯克。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
巴爾德斯皮諾（Valdespino）酒莊隸屬於埃斯特維茲集團。圖／台灣愛丁頓提供
巴爾德斯皮諾（Valdespino）酒莊隸屬於埃斯特維茲集團。圖／台灣愛丁頓提供
搭乘酒廠專屬接駁車，來到馬查努多特級葡萄園。圖／台灣愛丁頓提供
搭乘酒廠專屬接駁車，來到馬查努多特級葡萄園。圖／台灣愛丁頓提供

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