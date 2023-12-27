Mia C’bon金門太湖店開幕優惠搶先看 5大類限定商品嚐鮮必買
頂級超市Mia C’bon首度前進離島，籌備近1年，耗資5,000萬，12月27日將於金門縣昇恆昌金湖廣場1樓盛大開幕第22家分店「金門太湖店」，開幕前3日將推出499元限量福袋，福袋內商品超豐富，價值高達1,500元以上，每日限量100組，上午11點現場發送號碼牌購買；開幕當日單筆消費滿599元（不含福袋）送金門版米信封1份，限量700份，送完為止。Mia C’bon還特別針對金湖鎮里民推出社區回饋好康，至2024年底前，每週三購物滿499即可享9折優惠。
Mia C’bon看好金門位於邊境要塞重要位置，也身負國際站點的交流角色，特別選在居於金門4大城鎮之間，距離機場也非常近的昇恆昌拓點，除了可吸引四面八方的本地顧客群前來消費，來訪的各地觀光旅客也能來此一站購齊豐富國內外商品。
賣場佔地300多坪，呈現視野貫通的長型寬距空間，採現代工藝美學設計搭配鮮明燈光效果，營造精品質感氛圍。館內共有26區分類，更在籌劃時特別進行市調，針對在地消費者需求，特別增加日本商品、生鮮水果比例，進口商品佔比達60%，其中日本商品佔比達到20%以上。
歡慶開幕首推5大類必買開幕限定商品，包括：
季節限定日本進口水果
除了現在吃正當時的不同品種青森蘋果，特別推薦Mia C’bon限量首賣的福岡產2公斤盒裝蜜柑、日本奈良三色草莓、日本高知達摩草莓禮盒，以及山形法蘭西施梨。
日本皇室御用和牛買1送1
Mia C’bon以成為和牛專賣店為目標，引進日本知名和牛經銷商「森精肉店」每年進貢天皇的A4等級「匠和牛」，並導入通路獨家的現煎牛排精緻服務，開幕首2日特別推出肩小排燒肉、肋眼牛排2款商品買1送1，超級優惠別錯過。
在地小農高粱冰淇淋口齒留香
金門太湖店限定販售金門在地小農「秝」2款特色風味冰淇淋，其中特別推薦「浯の釀」金門高粱義式冰淇淋風味香醇，吃完口齒留香，一定要嚐鮮；另外一款「龍の果」雪酪冰淇淋，則是結合火龍果與優酪打造酸甜滋味。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吳寶春麵包離島首設點
吳寶春麵包也是首度於離島設點，每日新鮮直送多款經典美味麵包，店內還設置咖啡休憩區，即日起至2024年1月7日，購買LAVAZZA拿鐵、珍珠鮮奶茶、西西里咖啡，限時優惠買1送1。
金門在地特色商品區
金門太湖店特別設置本地特色名產專區，知名品牌牛肉乾、貢糖、麵線、醬料等商品一應俱全，滿足在地嚐鮮滋味，也帶動觀光伴手禮買氣。另外也有多款台灣地方風味的在地品牌，像是八結、青島、福義軒、小潘與佳德等，方便往來國內外觀光民眾輕鬆採買特色伴手禮。
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