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陳冠希潮牌再度攜手The North Face 打造夢幻極光配色機能外套

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
陳冠希擔任創意總監的潮牌CLOT再度與The North Face合作，推出全新「極光」配色聯名系列機能羽絨外套與配件。圖／CLOT、The North Face提供
陳冠希擔任創意總監的潮牌CLOT再度與The North Face合作，推出全新「極光」配色聯名系列機能羽絨外套與配件。圖／CLOT、The North Face提供

繼之前以日落和日出的「魔幻時刻」為靈感後，陳冠希擔任創意總監的潮牌CLOT再度與The North Face合作，推出全新「極光」配色聯名系列機能羽絨外套與配件，預計2024年1月1日上市，吸引潮流迷們的關注。

這次聯名靈感來自於夜幕降臨後的北極區域，於是CLOT擷取出星際藍、極光綠、霓光虹、星雲粉等神秘極光色彩，運用採用DRYVENT三層防水技術加持的在滑雪外套，以及同款印花布料的滑雪吊帶褲等單品上。而冬季滑雪時不可少羽絨服和羽絨褲，面料具備防潑水科技之外，還搭配了宇宙星空的印話，並具備高品質蓬鬆度鵝絨填充，賦予穿著者輕量且保暖的雙重穿著體驗。而且內搭的抓絨連帽衛衣，也有著大膽撞色配置，在保暖又舒適的同時，更適合各場域的穿搭造型。另外，極光設計元素也被至各種戶外配件之中，包含滑雪手套，印上宇宙星空印花的滑雪面罩，還有經典DUFFEL駝包在既有的版型基礎上，大膽革新拼接配色，塑造亮麗造型。

lululemon推出冬季白色系列，從科技感運動服飾、休閒日常穿搭到高雅時尚單品一應俱全。圖／lululemon提供
lululemon推出冬季白色系列，從科技感運動服飾、休閒日常穿搭到高雅時尚單品一應俱全。圖／lululemon提供

偏愛簡約禦寒裝備的人，則不妨參考lululemon推出冬季白色系列，從科技感運動服飾、休閒日常穿搭到高雅時尚單品一應俱全。冬季白色系列以極簡的設計靈感，俐落剪裁、純潔白色為主調，備有羽絨背心、長褲和斜紋夾克和刷毛上衣等，讓每個人都能自在穿搭，搭配展現出不同質感及層次的風格。

潮牌CLOT再度與The North Face合作，打造極光配色聯名系列機能羽絨外套與配件，預計2024年1月1日上市。圖／The North Face提供
潮牌CLOT再度與The North Face合作，打造極光配色聯名系列機能羽絨外套與配件，預計2024年1月1日上市。圖／The North Face提供

lululemon冬季白色系列Wunder Puff短版背心，8,980元。圖／lululemon提供
lululemon冬季白色系列Wunder Puff短版背心，8,980元。圖／lululemon提供

The North Face x CLOT聯名系列大容量兩用行李袋，7,380元。圖／The North Face提供
The North Face x CLOT聯名系列大容量兩用行李袋，7,380元。圖／The North Face提供

The North Face x CLOT聯名系列連帽羽絨外套，24,800元。圖／The North Face提供
The North Face x CLOT聯名系列連帽羽絨外套，24,800元。圖／The North Face提供

The North Face x CLOT聯名系列防水可調節衝鋒褲，19,800元。圖／The North Face提供
The North Face x CLOT聯名系列防水可調節衝鋒褲，19,800元。圖／The North Face提供

The North Face x CLOT聯名系列防水連帽衝鋒衣，24,800元。圖／The North Face提供
The North Face x CLOT聯名系列防水連帽衝鋒衣，24,800元。圖／The North Face提供

極光 保暖 陳冠希

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