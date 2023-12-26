7-ELEVEN「開運金喜福袋」53款澎湃登場 頭獎抽2台瑪莎拉蒂、追夢南極遊

福袋控快筆記！2024年7-ELEVEN開運金喜福袋整合線上線下資源，自2024年1月10日凌晨00點起陸續於超過6,800家7-ELEVEN門市、3大外送平台、OPEN POINT APP限時限量開賣，此次特別攜手8大超人氣肖像，獨家企劃總計53款全新福袋，型態包括多元袋型、居家收納到生活家電都有，品項比去年多出1倍，價格有299元、499元、699元、1,299元、1,699元5種價格選擇，依福袋價位由低至高分別加贈1次、2次、3次、4次、6次抽獎機會，購買福袋價位越高、中獎機會越高，可抽總價值超過千萬元的陸、海、空旅遊驚喜大獎，頭獎祭出瑪莎拉蒂Grecale GT新世代豪華跑旅2台、雄獅旅遊-璽寶追夢號南極經典17日、星宇航空-美國舊金山雙人來回機票等，新年試手氣就拼這一波！

7-ELEVEN更首創業界、加碼推出「小7集點卡-福袋集點GO活動」，線上線下買福袋、報會員電話即加碼集點抽、集點免費送挪威奮進號指定行程、折價序號總兌換價值達350萬元。7-ELEVEN更同步推出多重好康優惠活動，優惠疊加搭配購買最超值，包括指定信用卡或支付工具享結帳滿500元立折50元、會員單筆滿1000元再送好禮3選1、使用好運龍來隨取卡保證放大變1,100元、使用foodomo外送/自取輸碼入「幸福龍乎你」滿199元即享8.5折優惠，單筆最高可折150元等。

2024年7-ELEVEN開運金喜福袋開發Hello Kitty龍年造型、史奴比龍年限定、迪士尼福倒翁系列、卡娜赫拉出道20周年、貓貓蟲咖波10周年、淘氣奇奇蒂蒂系列、軟萌小熊維尼系列、粉嫩熊抱哥系列等8大全新圖素，限量逾50萬個。其中299元主打多種外出包款選擇，包含水桶束口包、PVC防潑水拉鍊提袋、兩用伸縮束口包款；499元以外出走春、露營野餐與居家布置為題別開發背提兩用保冷袋+手提保溫瓶、背提兩用保冷袋+1L大陶碗、25L收納籃+大地墊；首度推出699元價格帶，開發三用包+兩用頸枕毯、提把摺疊收納箱桌+兩用頸枕毯。

1,299元福袋則選擇切入家電結構首推超高CP值IH爐、過年圍爐升級大容量5L多功能料理鍋；1,699元福袋更推年年秒殺暢銷的美國旅行者肖像聯名20吋行李箱，每款福袋還皆附有同款肖像主題限定紅包袋。另外，更攜手OPEN!、野獸國、THERMOS膳魔師、Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋等品牌，加碼7款OPEN POINT APP限定精品福袋，於1月10日上午11點線上開搶。