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星宇航空明年3月首航台中-澳門 2航點機票今開賣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
星宇航空示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片
星宇航空示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片

星宇航空今天宣布，明年3月31日正式開航台中-澳門航線，提供每周八班次往返，並規劃未來將開航峴港定期航班及高松包機航線。今除了開賣台中-澳門，另也同步開賣日本的第9個航點台北-函館，規畫明年2月1日啟航。

星宇航空插旗中台灣，在台中在開闢台灣第2個據點，台中規畫飛航澳門、峴港、高松三條航線；明年3月31日起，以Airbus新世代客機A321neo執飛台中-澳門航線，共提供188個座位數，包含商務艙8個、經濟艙180個。未來計畫以定期航班飛航峴港，日本高松航線則將採包機模式與旅行社合作。

星宇航空表示，日本航網越趨縝密，函館是星宇在日本第9個航點，也是在北海道開闢第2個航點，午去晚回，為首家飛航函館定期航班的國籍全服務航空公司。另外，本月除開航日本名古屋、北美舊金山航線，也將依市場動態針對東北亞及東南亞部分航線放大機型及增加航班次，全力回應市場需求。

星宇航空台北-函館航班資訊。圖／星宇航空提供
星宇航空台北-函館航班資訊。圖／星宇航空提供
星宇航空台中-澳門航班資訊。圖／星宇航空提供
星宇航空台中-澳門航班資訊。圖／星宇航空提供

航線 日本 澳門 星宇航空

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