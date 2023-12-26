星宇航空明年3月首航台中-澳門 2航點機票今開賣

星宇航空今天宣布，明年3月31日正式開航台中-澳門航線，提供每周八班次往返，並規劃未來將開航峴港定期航班及高松包機航線。今除了開賣台中-澳門，另也同步開賣日本的第9個航點台北-函館，規畫明年2月1日啟航。

星宇航空插旗中台灣，在台中在開闢台灣第2個據點，台中規畫飛航澳門、峴港、高松三條航線；明年3月31日起，以Airbus新世代客機A321neo執飛台中-澳門航線，共提供188個座位數，包含商務艙8個、經濟艙180個。未來計畫以定期航班飛航峴港，日本高松航線則將採包機模式與旅行社合作。