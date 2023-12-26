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台鐵公司元旦掛牌 「喜味」一日限定便當登場

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵公司掛牌首日，推出「一日限定」快閃「喜味」特色便當。圖／台鐵局提供
台鐵公司掛牌首日，推出「一日限定」快閃「喜味」特色便當。圖／台鐵局提供

台鐵局明年起改制國營台鐵公司，迎接台鐵公司元年，12月26日起使用台灣Pay，購買100元以上台鐵便當，單筆交易打8折。此外，明年1月1日台鐵公司掛牌首日，推出「一日限定」快閃「喜味」特色便當，以象徵吃雞會起家的「大雞腿」為主菜。

台鐵局表示，台鐵公司掛牌首日，推出「一日限定」快閃「喜味」特色便當，以象徵吃雞會起家的「大雞腿」為主菜，搭配好彩頭與事事圓滿的「香滷蘿蔔獅子頭」、大吉大利的「蜜餞金桔與栗子」等好兆頭的菜肴入菜，每份售價150元，明年1月1日在全國10個門市限量販售；購買「喜味」特色便當，即加碼致贈一份以糕餅業最新高速可食用噴墨技術特製的「公司化工字軌紀念餅乾」。

台鐵局表示，12月31日起陸續推出極具企業文化象徵之「永恆工字軌系列紀念商品」，包含藉由鋼軌為中心點發想延伸，續以駛向未來意象的「鐵道手把企業杯禮盒」售價699元，限量552組首賣最受矚目。

另外，同時推出「永恆工字軌系列紀念商品」鑰匙圈禮盒、名片式車票零錢包、識別證套、抱枕及304不鏽鋼餐具套組等品項琳瑯滿目，此次盛事並邀請一卡通公司聯名推出兩款紀念票卡套組一卡通。

台鐵局表示，協力廠商歡慶台鐵公司掛牌，推出環島之星夢想號-迪士尼主題列車之套裝旅遊，6人同時報名，每單享折888元、列車套票買3送3；郵輪式列車全商品每單享折200元等兩大優惠；鳴日廚房餐車花蓮一日行程，選購高腳椅區可優惠1000元。

另外，台鐵花蓮禮賓候車室於台鐵公司營運首日，憑騰雲座艙車票入內招待迎賓特調1杯、台鐵會員咖啡享買一送一優惠，以及消費不限金額打卡分享送手工餅乾1份。

台鐵明年元旦掛牌公司化，推出喜味便當，並贈送「公司化工字軌紀念餅乾」。圖／台鐵局提供
台鐵明年元旦掛牌公司化，推出喜味便當，並贈送「公司化工字軌紀念餅乾」。圖／台鐵局提供

台鐵 便當 一卡通

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