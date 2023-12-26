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蕭邦薈萃多重工藝打造金燦荷花表 襯日升日落星空點點

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦IMPERIALE系列擁有獨立編號的符合倫理道德標準18K玫瑰金腕表，335萬4,000元，限量發行25枚。圖／蕭邦提供
蕭邦IMPERIALE系列擁有獨立編號的符合倫理道德標準18K玫瑰金腕表，335萬4,000元，限量發行25枚。圖／蕭邦提供

象徵神聖純潔之花的荷花，恆久以來便與太陽有著密不可分的關連。根據埃及傳說所言，太陽星體在每天清晨都會從荷花盛放的花冠中升起，然後到夜幕低垂時，又會重新收起花瓣合為花蕾。蕭邦（CHOPARD）細意觀察大自然，更從中汲取靈感，推出25枚擁有獨立編號的限量版IMPERIALE 18K玫瑰金腕表，以荷花為系列象徵，與表盤中的動人天際背景結合，會隨時間變化，區分白晝與黑夜。

「荷花在日出時綻放，日落時羞閉。」聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）說：「因此，我們順理成章地為這款腕表配備晝夜顯示，締造一款兼具詩意和美感的複雜功能腕表。」IMPERIALE系列全新18K玫瑰金腕表，為了更加活靈活現地展示表盤中央的荷花，珠寶工藝大師運用精湛手藝，為拋光的玫瑰金蕾絲花瓣巧妙營造向上和向下的姿態，讓花瓣精心疊置在其他鐫刻緞面的黃金弧形花瓣之上。

顯示晝夜的旋轉圓盤是嚴密的精巧傑作，讓腕錶隨著一天的時間展現出不斷幻變的天際景緻。為了創造這種色調變幻無窮的晝夜景色，蕭邦應用了多種不同的工藝技巧，以珍珠母貝雕琢成表盤，覆上漸變的蔚藍色彩，表面飾以七顆金粉星星。以鑽石和藍寶石製成的雪花鑲飾，幻變出六種深淺不一的彩藍色調，巧妙地映照出從白晝到黑夜的時光流逝。

腕表搭載蕭邦製表大師精心研發的L.U.C 96.30-L機芯，擁有達65小時的動力儲存，推動晝夜顯示時盤每24小時旋轉一周。從暗夜到微光，逐漸顯現出千變面貌。午夜過後，星光熠熠的藍寶石圓拱頂褪去，以白色鑽石天空為代表的晨光取而代之，夜空繁星隱身其後，靜待翌夜再臨，堪稱一道美侖美奐的時間奇觀。

蕭邦IMPERIALE系列擁有獨立編號的符合倫理道德標準18K玫瑰金腕表，335萬4,000元，限量發行25枚。圖／蕭邦提供
蕭邦IMPERIALE系列擁有獨立編號的符合倫理道德標準18K玫瑰金腕表，335萬4,000元，限量發行25枚。圖／蕭邦提供
蕭邦IMPERIALE系列擁有獨立編號的符合倫理道德標準18K玫瑰金腕表，335萬4,000元，限量發行25枚。圖／蕭邦提供
蕭邦IMPERIALE系列擁有獨立編號的符合倫理道德標準18K玫瑰金腕表，335萬4,000元，限量發行25枚。圖／蕭邦提供

荷花 腕表

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