PHILIPP PLEIN不高調毋寧死 自認挑釁風格成就品牌奢華定位

還沒踏進奢華時裝PHILIPP PLEIN的店內，立刻就會被矗立於門口，比8歲孩童更高的巨大水晶骷髏頭所吸引，也說明了品牌風格走向，不是常見的低調設計，一如同名的設計師暨創辦人Philipp Plein先生形象。就像是Philipp Plein接受我們專訪時提到，Nicki Minaj、SNOOP DOGG、QUAVO、Tommy Lee等人，就是最符合PHILIPP PLEIN品牌風格的明星。

而且PHILIPP PLEIN之所以會被台灣消費者所認識，正因Philipp Plein桀驁不馴的個性，曾在社群平台上曬出自己所擁有的豪車，被法拉利認為作風「有損品牌形象」，因此槓上其總裁，透過媒體隔空叫囂。但Philipp Plein爭議還不止這一樁，數次被指部分設計抄襲了Alexander Wang、DIOR，但最後都不了了之，幾乎無損PHILIPP PLEIN形象，反而更加受到歡迎。

還沒踏進奢華時裝PHILIPP PLEIN的店內，立刻就會被矗立於門口，比8歲孩童更高的巨大水晶骷髏頭所吸引。圖／厲勝國際提供

出生德國，就讀法律系期間開始設計家具的Philipp Plein憑藉著一張要價5萬美元的「狗床」成功打開知名度，並在2008年成立同名奢侈品牌PHILIPP PLEIN後，開始參與米蘭時裝周行程。對非出身服裝科班的Philipp Plein而言，穿著不應該有任何包袱，於是打破貫有設計框架，大量使用亮片、水鑽、鉚釘等衝突元素，並融入所喜愛的搖滾與前衛風格，他形容自己創作是「帶有一絲挑釁的調性，再加上品牌Logo，使每件服裝獨具特色」。因此讓好萊塢明星尼可拉斯凱吉、足球天王C羅和超模Naomi Campbell等人，都成為PHILIPP PLEIN的粉絲。

Philipp Plein認為饒舌歌手QUAVO（左）就是符合PHILIPP PLEIN品牌風格的明星之一。圖／摘自instagram

即便當前「低調奢華」成為流行趨勢與PHILIPP PLEIN風格大不相同，為此Philipp Plein也不擔心，反而覺得「時尚像是一種藝術形式，消費者會尋找新的流行趨勢，而PHILIPP PLEIN建構了一個符合消費者期望的系列，同時還能滿足全球在地化的需求」。從商業角度來看，PHILIPP PLEIN有著從前衛大膽到正式造型，消費者可以自行挑選並平衡整體風格。同時Philipp Plein認為「這就是一個帶有挑釁意味的品牌，而且我的成功就是來自這樣本質和真實性」。

Philipp Plein形容自己創作是「帶有一絲挑釁的調性，再加上品牌Logo，使每件服裝獨具特色」。圖／摘自instagram