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迎2024「紅」運當頭！HUBLOT魔力紅陶瓷「表」好彩

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表和Spirit of Big Bang魔力紅陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
（由左至右）HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表和Spirit of Big Bang魔力紅陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供

2024年即將到來，鐘表材質融合大師宇舶（HUBLOT）選用獨家研發的高科技亮彩紅陶瓷，調造出象徵熱情和充滿能量的紅色，推出外觀奪目霸氣的Spirit of Big Bang魔力紅陶瓷計時碼表和Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，為新的一年獻上當頭「紅」運。

宇舶表打造「冶金材質實驗室」，致力於材質創新和製程的提升，歷經4年成功研發出獨特的高科技亮彩紅陶瓷。高科技陶瓷零件需經精密成型、高溫烤製、機械加工、最後精緻拋光才能成就卓越的高密度和硬度。為能保有飽滿的色彩，宇舶在製程中引入原色陶瓷並注入鮮豔色料，運用製造亮彩陶瓷的專利確保鮮豔色彩持久飽滿。

Spirit of Big Bang魔力紅陶瓷計時碼表採用標誌性的酒桶表殼，搭配鏤空面盤與黑色立體刻紋表帶；Big Bang MP11魔力紅陶瓷腕表則以鮮亮的紅色高科技陶瓷打造獨特的立體曲面表殼與表圈，機芯搭載7個串聯發條盒，並採用直列式滾筒時間顯示，搭配黑色碳纖維，更添高科技未來感。

Spirit of Big Bang魔力紅陶瓷計時碼表，MHUB4700自動上鍊機芯，107萬6,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang魔力紅陶瓷計時碼表，MHUB4700自動上鍊機芯，107萬6,000元。圖／宇舶表提供
宇舶表「冶金材質實驗室」投入四年深耕，成功研發出高科技亮彩紅陶瓷。圖／宇舶表提供
宇舶表「冶金材質實驗室」投入四年深耕，成功研發出高科技亮彩紅陶瓷。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷45毫米腕表，HUB9011自製手動上鍊鏤空機芯，278萬元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷45毫米腕表，HUB9011自製手動上鍊鏤空機芯，278萬元。圖／宇舶表提供
（由左至右）HUBLOT Spirit of Big Bang魔力紅陶瓷計時碼表和Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表。圖／宇舶表提供
（由左至右）HUBLOT Spirit of Big Bang魔力紅陶瓷計時碼表和Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷45毫米腕表，HUB9011自製手動上鍊鏤空機芯，278萬元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷45毫米腕表，HUB9011自製手動上鍊鏤空機芯，278萬元。圖／宇舶表提供
宇舶表製作過程。圖／宇舶表提供
宇舶表製作過程。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang魔力紅陶瓷計時碼表，MHUB4700自動上鍊機芯，107萬6,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang魔力紅陶瓷計時碼表，MHUB4700自動上鍊機芯，107萬6,000元。圖／宇舶表提供

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