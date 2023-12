迎2024「紅」運當頭！HUBLOT魔力紅陶瓷「表」好彩

2024年即將到來,鐘表材質融合大師宇舶(HUBLOT)選用獨家研發的高科技亮彩紅陶瓷,調造出象徵熱情和充滿能量的紅色,推出外觀奪目霸氣的Spirit of Big Bang魔力紅陶瓷計時碼表和Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表,為新的一年獻上當頭「紅」運。

宇舶表打造「冶金材質實驗室」,致力於材質創新和製程的提升,歷經4年成功研發出獨特的高科技亮彩紅陶瓷。高科技陶瓷零件需經精密成型、高溫烤製、機械加工、最後精緻拋光才能成就卓越的高密度和硬度。為能保有飽滿的色彩,宇舶在製程中引入原色陶瓷並注入鮮豔色料,運用製造亮彩陶瓷的專利確保鮮豔色彩持久飽滿。