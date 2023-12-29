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更全能的環保飲料杯！全新「大象杯S」 大象杯與保溫杯的完美結合

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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台灣吸管杯元祖 elephant cuppa 在 2019 年、2020 年兩次集資都擁有超過2,000 萬的亮眼成績，也帶動了台灣吸管蓋杯的熱潮。睽違三年，全新的「大象杯S」強勢回歸！

「大象杯S」延續了大象杯的經典設計，圓潤輕盈的杯身選用頂級 SUS316 不鏽鋼材質，堅固耐用、更具耐酸鹼特性，真空雙層結構擁有出色的保冰保溫功能長達 6 小時以上。杯身外層採用霧面磨砂設計，提供極佳的質感與觸感，也不容易留下指紋。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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「大象杯S」提供兩種容量720ml重量為345g，520ml僅264g，相較於市面上同性質保溫杯減輕 20% 以上的重量。首創專利的吸管蓋與附贈的粗、細吸管使用食品級 PP 製成，不含BPA 與塑化劑，可耐溫達110℃，飲用溫熱飲品更加安心。

「大象杯S」秉持 elephant cuppa 始終堅持的簡約風格，加入保冰保溫功能後，可以滿足更廣泛的用戶需求。最值得一提的是「大象杯S」搭配的第三代杯蓋，可與一、二代的大象杯共用，異材質杯身共用同款杯蓋是此次商品開發最大突破，為消費者提供更多日常使用的彈性，也是獻給長期支持大象杯的用戶的一份體貼心意。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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「大象杯S」全杯僅兩個可拆式的配件，只需三秒鐘即可輕鬆拆除，清洗時不再為瑣碎的零件而困擾，讓清潔工作更加輕鬆。未來商品正式上市後，「大象杯S」全配件皆可在官網上單獨購買，讓環保杯的使用期限得以延續，實踐永續循環的經營理念。

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永續是未來的趨勢，創造能持續且不斷重複使用的環境友善商品是大象杯團隊品牌創立的核心精神，使用可被環境生物分解的材質，不對海洋造成污染，持續降低對地球造成的環境負擔。保冰保溫版「大象杯S」防漏便攜，滿足四季所需，讓攜帶環保杯出門不再成為負擔，以便利的方式改變過去的生活習慣，擁有更環保更永續化的生活體驗。於有.設計 uDesign電商設計平台上線，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

大象 吸管

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