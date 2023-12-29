更全能的環保飲料杯！全新「大象杯S」 大象杯與保溫杯的完美結合

台灣吸管杯元祖 elephant cuppa 在 2019 年、2020 年兩次集資都擁有超過2,000 萬的亮眼成績，也帶動了台灣吸管蓋杯的熱潮。睽違三年，全新的「大象杯S」強勢回歸！

「大象杯S」延續了大象杯的經典設計，圓潤輕盈的杯身選用頂級 SUS316 不鏽鋼材質，堅固耐用、更具耐酸鹼特性，真空雙層結構擁有出色的保冰保溫功能長達 6 小時以上。杯身外層採用霧面磨砂設計，提供極佳的質感與觸感，也不容易留下指紋。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

「大象杯S」提供兩種容量720ml重量為345g，520ml僅264g，相較於市面上同性質保溫杯減輕 20% 以上的重量。首創專利的吸管蓋與附贈的粗、細吸管使用食品級 PP 製成，不含BPA 與塑化劑，可耐溫達110℃，飲用溫熱飲品更加安心。

「大象杯S」秉持 elephant cuppa 始終堅持的簡約風格，加入保冰保溫功能後，可以滿足更廣泛的用戶需求。最值得一提的是「大象杯S」搭配的第三代杯蓋，可與一、二代的大象杯共用，異材質杯身共用同款杯蓋是此次商品開發最大突破，為消費者提供更多日常使用的彈性，也是獻給長期支持大象杯的用戶的一份體貼心意。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

「大象杯S」全杯僅兩個可拆式的配件，只需三秒鐘即可輕鬆拆除，清洗時不再為瑣碎的零件而困擾，讓清潔工作更加輕鬆。未來商品正式上市後，「大象杯S」全配件皆可在官網上單獨購買，讓環保杯的使用期限得以延續，實踐永續循環的經營理念。

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