直立橫放皆可取筆電、擴充設計！Acer 巴塞隆納前開式行李箱 4 大特色一次看
出國需要電腦辦公？拉著行李箱又帶筆電包好不方便？Acer 最新巴塞隆納前開式行李箱或許就是你的救星！同樣秉持著人性化設計，貼近每一個顧客的使用情境，Acer 巴塞隆納前開式行李箱，專為隨時需要筆電的使用者設計！一起往下閱讀，來看看最新行李箱有哪些特色和功能：
特色一：人性化筆電收納層，上飛機追劇辦公好方便
巴塞隆納前開式行李箱一共有 20 吋和 28 吋兩種尺寸，其中 20 吋登機箱打開後可以看到筆電收納層，包含多格夾層，不管是上飛機還是在國外咖啡廳，都可以隨時拿出筆電平板辦公或追劇，不必再打開行李箱大海撈針，省時又省力！對於商務人士來說就不用再提筆電包，非常方便！
特色二：前開式設計，直立橫放都可以取物
由於巴塞隆納前開式行李箱採用前開式設計，因此行李箱不必像過往一樣躺平才能取物，無論是直立橫放狀態，都可以輕鬆拿所需物品，尤其是加上筆電收納層，可以把比較常用的小物放在該區當中，有需要就可以快速取出，不用放在隨身包包增加重量負擔。
特色三：360 度靜音萬向輪，走到哪裡都順滑不卡頓
巴塞隆納前開式行李箱一如既往採用 360 度靜音萬向輪，走在世界各地路上，都能保持滑順，也不會有噪音出現，整趟旅程無時無刻保持順行。
特色四：擴充設計，一秒加大 5L 容量
擔心登機箱太小顆不夠裝？巴塞隆納前開式登機箱還有擴充拉鍊設計，讓你自由調整行李箱容量，一秒就可以加大 5L 容量，出遊不怕裝不下。
特色五：五色繽紛馬卡龍色系一應俱全，激發滿滿少女心
相比於墨爾本系列行李箱，巴塞隆納系列行李箱結合巴塞隆納的城市意象，一次推出 5 種色系：夜幕黑、貝殼白、海岸藍，中性又低調質感；夢幻粉、莊園綠，激發滿滿的少女心，除了裝上行李之外，也適合出遊打卡拍照！
以人性化設計為本位，貼近消費者最真實的需求，Acer 巴塞隆納前開式行李箱專為現代旅人量身打造，為旅程體驗注入了一絲奢華與無拘無束！於有.設計 uDesign電商設計平台上線，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。
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