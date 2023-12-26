冠軍台灣有賣！日本無印良品2023年銷售曝光 收納占6名

日本MUJI無印良品日前公布2023年度銷售排行榜，以銷售的數量來計算，其中不分類的銷售前10名中，可看出日本人真的很需要收納，共有6款收納產品進榜，而年度銷售冠軍就是「異國咖哩速食包（奶油口味雞肉）」，台灣也能買到，單包僅要130元台幣，居然是食品類拿下冠軍，另外第9名也是食品類的速食湯拌飯（八寶菜），而日本製的再生衛生紙也進入第10名。

日本無印良品公布的年度銷售榜中，異國咖哩速食包（奶油口味雞肉）拔得頭籌，採用3種蕃茄帶出香味，濃郁奶油口感與雞肉，可用熱水加熱或是微波爐加熱，食用方便，免去日本人做菜的時間，難怪奪下冠軍。

而日本人熱愛收納，來自於許多人生活空間小，多樣化、不同大小的收納盒共有6款入榜，台灣也有賣的是軟質聚乙烯收納盒系列，以及應質的聚丙烯收納系列。

拿下第5名的攜帶用拭鏡布，也是日本人的愛用小物，隨身攜帶可以擦拭眼鏡，台灣無印良品也有販售，僅要19元，不過網路上缺貨，據了解該款商品也是許多台灣人熱愛的小物。