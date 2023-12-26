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驚！台中米其林網紅店Nara Thai Cuisine青辣椒農藥超標60倍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
食安處稽查網紅推薦熱門餐飲業者及特色美食餐廳，並檢查食材。圖／食安處提供
食安處稽查網紅推薦熱門餐飲業者及特色美食餐廳，並檢查食材。圖／食安處提供

台中市食安處近日公布「媒體網紅推薦熱門餐飲業者」及「特色美食餐廳」稽查結果，位於北區百貨公司內的米其林推薦名店泰國料理餐廳「NARA Thai Cuisine」，檢出青辣椒的農藥「撲克拉」殘留超標60倍，食安處立即要求業者停止使用，並移源頭所轄的桃園市府處辦。

食安處表示，今年9至11月，稽查南洋、美日等多國特色美食料理，及米其林指南、美食節目、必比登及網紅推薦等35家餐廳，並抽驗48件食材產品。

食安處說明，其中北區的「Nara Thai Cuisine」泰式料理青辣椒農藥殘留超標，檢出撲克拉（Prochloraz）0.6ppm（限量:0.01ppm以下），11月檢出後立即要求業者停止使用，其來源為朝敏果菜批發行，已移源頭所轄機關處辦，如果檢驗確定超標，可依食安法開罰6萬到2億元罰鍰，或農民不當使用農藥，可1.5萬至15萬元。

根據Nara Thai Cuisine官網顯示，Nara Thai Cuisine為來自泰國的米其林泰式料理餐廳，也是全台最大的正宗泰國連鎖餐廳，遵循泰式食譜烹煮，導入泰國傳統食材及醬香料，變化出風情萬種的泰式料理。

食安處表示，另有四家業者未依規投保產品責任保險，包括太平區的小聚哉麻醬館、南屯區的二分之一泰式小館、中區的紫壁栽手作食與茶、東區的地坊餐廳，未投保產品責任保險，違反食品安全衛生管理，裁處3萬元罰鍰。

食安處稽查網紅推薦熱門餐飲業者及特色美食餐廳，並檢查食材。圖／食安處提供
食安處稽查網紅推薦熱門餐飲業者及特色美食餐廳，並檢查食材。圖／食安處提供

餐廳 食安 泰國 米其林 農藥殘留

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