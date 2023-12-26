麥當勞「早餐組」現省212！「蕈菇滿福系列」限時回歸

麥當勞自12月27日起，再度限時推出「蕈菇滿福系列」，同時早餐「滿福系列」也換上新年包裝，增添新年好運氣。1月10日起，麥當勞也推出4款「豬肉滿福堡加蛋」的早餐組合，量購優惠6折起，最高現省212元。

再度回歸的「蕈菇滿福系列」，以春麥滿福麵包為基底，搭載切片蕈菇佐黑胡椒調味的蕈菇醬，增添濃郁的香氣。全系列包括有「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」及「蕈菇青蔬滿福堡」，單點68～98元，搭配薯餅套餐則為110～140元。限量於12月27日至2月27日期間供應。

早餐中的「滿福系列」，自12月27日至2月27日期間，推出限量保好運包裝，以「御守元素」作為設計發想，為新年帶來滿滿好運。