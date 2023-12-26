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連續18天免運大放送！蝦皮購物「免領券」滿額店到店運費0元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮購物「聖誕驚喜免運馬拉松」祭連續18天消費滿99元起免運無限次。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「聖誕驚喜免運馬拉松」祭連續18天消費滿99元起免運無限次。圖／蝦皮購物提供

年末購物旺季買不停，蝦皮購物宣布即日起至1月11日打造「聖誕驚喜免運馬拉松」，連續18天99元起免運無限次，消費者不用領券只要滿額且選擇蝦皮店到店取貨直接享有免運，免等免運日，天天都能輕鬆買。活動期間只要於免運店家下單並選擇「蝦皮店到店」取貨，天天享消費滿149元起無限次免運，每週三的「免運日」更加碼祭出消費滿99元起的免運優惠。

除了無限免運優惠外，即日起至12月28日蝦皮購物加碼攜手屈臣氏、愛康、慕之恬廊、HOYACASA禾雅寢具四大品牌豪祭「限時1折券」、「抽萬元的Samsonite行李箱」等豐富優惠，雙11當日一口氣賣出超過30萬片的人氣衛生棉品牌愛康透芯涼感棉隨身包任選4入只要189元，且下單滿額直接免運。

蝦皮購物表示，「運費」經常是許多會員購物結帳前最大考慮痛點，為了持續優化用戶體驗，今年蝦皮購物除了活動大檔狂撒免運券，自5月起也推免運訂閱制服務「蝦拼Plus」深受用戶好評，短短半年不僅每月續訂率穩定過半數，訂戶人數也翻24倍！配合「聖誕驚喜免運馬拉松」，蝦拼Plus也升級超低免運門檻，最低49元起蝦皮店到店免運以及會員獨家499元起的蝦皮店到家宅配免運無限次，即日起至1月11日更加碼每週三全站不限免運店家通通299元起免運，且全部不用領券；新戶首次訂閱只需1元，重度網購使用者趕快加入。

蝦皮購物 馬拉松 驚喜

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