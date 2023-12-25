最霸氣的應景款、最潮流的設計 G-SHOCK統統都準備好了！

為迎接2024生肖龍年到來，CASIO旗下的G-SHOCK不免俗的也推出了應景之作，金色加上龍鱗紋、大表徑，凸顯了霸氣。不僅如此，長年熱賣有著八角型表圈的2100款腕表，也呈現與知名音樂廠牌88rising夥伴Rich Brian合作推出聯名款，水藍色加上鮭魚粉，十足的潮流感。

在過去G-SHOCK就曾推出過帶有龍形圖騰的表款，不過此次因應「龍年」到來，品牌獻上的MTG系列B3000CXD-9A腕表，則是透過表圈和表帶環上的龍鱗紋來凸顯主題，透過蝕刻和雷射加工形成獨質感，並經過金色IP處理，呼應「金龍」概念。同時表盤部分同樣印有龍鱗圖案，表背與外盒包裝也都飾有飛龍圖案，展現霸氣感。值得關注的是這款內部結構配備雙層碳核心防護構造，以碳纖維強化樹脂表以保護機芯，並利用金屬零件密合外層表殼。不鏽鋼背蓋採用重複壓製、切割與拋光程序，確保與手腕的接觸面平滑舒適，同時又保有向上延伸的精細複雜立體外型。

為迎接2024生肖龍年到來，CASIO旗下的G-SHOCK不免俗的也推出了應景之作，金色加上龍鱗紋、大表徑，凸顯了霸氣。圖／CASIO提供

除了龍年應景設計之外，一向支持潮流文化不遺餘力的G-SHOCK則與擁有社群影響力的印尼紅人、饒舌歌手Rich Brian跨界合作，打造全新GA-2100RB-3A表款。大膽的採用水藍綠為主色調搭配亮眼的鮭魚粉，其靈感源自Rich Brian童年時期所喜愛的吉他顏色。聯名表款某種程度上是向年輕時的自己致敬，也是Rich Brian對於自身起源的回顧，因此在底蓋上畫龍點睛的加入簽名。

G-SHOCK聯名表款某種程度上是向年輕時的自己致敬，也是Rich Brian對於自身起源的回顧。圖／CASIO提供

G-SHOCK MTG系列B3000CXD-9A腕表，35,000元。圖／CASIO提供