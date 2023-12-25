少了包裝多了優惠 全聯「裸賣安心平價專區」買多省更多
全聯視守護環境、愛護土地為重要的企業使命，除了自2008年開始即配合環保署政策進行減塑，也自行積極執行多樣減塑政策，更從2022年10月起於各門市陸續導入「裸賣安心平價專區」，針對較不易耗損的蔬果開始施行裸賣陳列，像是蘿蔔、絲瓜、馬鈴薯、洋蔥，水果則有蘋果、奇異果、柑橘等，於架上採用可重複使用的盒子盛裝陳列，消費者完成結帳後即可將蔬果收納於自備購物袋中，有效減少一次性塑膠包材，同時售價也平均比有包裝的同品項便宜2～3元，吸引消費者支持購買。
全聯行銷部協理劉鴻徵表示，推行蔬果裸賣一開始最擔心的是可能會造成蔬果報廢量提高，但實際實行之後發現蔬果少了包裝看起來新鮮感提升，且因為將包材省下來的金額直接回饋給消費者，銷售價格更優惠，消費者買多省多，讓商品銷售速度更快，反而減少了食材報廢問題。整體總量來看，2022年蔬果裸賣比例為47%，較前一年成長超過9成，不只既有品項銷售持續成長，全聯也持續增加裸賣品項，目前有近30項蔬菜、90項水果以裸賣方式上架銷售。
另外，針對仍需要包材保護的葉菜類商品，全聯也從源頭做起，自2021年起將葉菜類包材減塑20%，使用量從260噸降為200噸，部分商品則改用網袋包裝，且取消放置於包裝區供消費者自由抽取的免費一次性塑料袋，並減少提供蔬果區耐熱袋，同時於店內提醒消費者減少塑膠袋使用。2022年耐熱袋使用量約84,000捲，相較於2021年，減少約7,300捲，數據顯示2016年至今生鮮耐熱袋減少57%使用量。
全聯持續向消費者推廣減塑意識，針對會員祭出環保用品點數免費換活動，鼓勵消費者減少使用一次性塑膠袋，近2年推出約15款環保購物袋、保冷袋與購物車，約賣出20萬個，而一次袋的使用量自2016年從每百人用13個，截至2021年降為每百人用9.6個，降幅達27%，且2022年自備購物袋的消費者比例高達87.5%，遠遠超過市面上的零售通路。未來全聯也將透過社群的力量，持續倡導減塑行動，期望從日常生活中落實愛地球的精神。
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