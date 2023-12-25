全家「草莓季」草莓大福熱銷回歸！粉紅愛心菠蘿太夢幻 視覺系黑粉甜點必嚐鮮

全家草莓季夢幻登場，結合線上線下銷售匯集逾百項草莓商品，搶攻粉色浪漫商機，12月27日起更化身「草莓甜品專賣店」，於實體店舖推出7款視覺系甜點與麵包新品，包含黑粉視覺系「草莓雙餡起司塔」、吃得到整顆新鮮草莓的「草莓泡芙」、聯名人氣名店「Meat Up覓晌」的「巧莓慕斯杯杯」以及印有粉紅愛心的「草莓優格菠蘿」；FamiPort則集結全台排隊名店草莓甜點，囊括高雄烘焙品牌奧瑪烘焙、人氣團購美食幸福翔綺及台中伴手禮名店法布甜，近30款療癒系甜品，免排隊、新鮮出貨，指定商品下單再享2件9.5折優惠。電商平台「全家行動購」同步開賣台灣香水草莓，嚴選天然熟成大湖草莓，口感酸甜、果肉飽滿，更有1～4盒多款規格供選購，一鍵下單新鮮草莓宅配到家。

嚐鮮派首推以吸睛黑粉配色打造的minimore甜點新品，「草莓雙餡起司塔」黑色塔殼搭配粉嫩草莓起司內餡，濃郁酸甜、口感滑順不膩；「草莓泡芙」以黑色泡芙外皮搭配粉嫩草莓卡士達鮮奶油，豪邁夾入整顆新鮮草莓，帶來視覺與味覺的雙重享受。喜愛夢幻風格則必嚐網美名店「Meat Up覓晌」聯名「巧莓慕斯杯杯」，粉紅白玉帶來畫龍點睛的味蕾感受。另外，超人氣「草莓大福」此次也強勢回歸，今年初沒搶到的民眾這次別錯過。