VALENTINO進駐台中 最新代言人楊紫手上早春美包已上市

時尚品牌范倫鐵諾（Valentino）於本月正式進駐台中，全新精品店落址台中西屯區的繁華核心地段新光三越中港店，店面佔地超過80平方米，這也是品牌繼台北和高雄後，於台灣中部開設的第五家精品店。店舖展售最新女裝系列，包括高級成衣、 Valentino Garavani包包、鞋履及配飾。櫥窗和店舖中目前已經上市當季最新的2024早春系列以及節日精選造型，以及由全新品牌大使楊紫所演繹的全新Valentino Garavani VLogo Moon包，還有品牌標誌性的 Locò 手袋和 Rockstud芭蕾舞鞋。

大陸演員楊紫因演出「長相思」成名，率真的性格及真摯的演技備受喜愛，成為當今灸手可熱的年輕演員，也因此受到Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli垂青，選作Valentino DI.VA.s品牌代言人。並演繹本月甫釋出的2024早春系列特輯，演繹品牌2024早春系列女裝，以及全新Valentino Garavani VLogo Moon包款；在系列形象照片中，她更優雅地詮釋了品牌經典玫瑰元素Rose-Rouche 1959，透過細針密縷中構造出的立體玫瑰，彰顯深厚造詣的高訂精神與浪漫情懷。 VALENTINO精品店登陸台中新光三越。圖／VALENTINO提供 Valentino宣布演員楊紫正式成為品牌代言人。圖／VALENTINO提供 Valentino宣布演員楊紫正式成為品牌代言人。圖／VALENTINO提供 Valentino宣布演員楊紫正式成為品牌代言人。圖／VALENTINO提供 Valentino宣布演員楊紫正式成為品牌代言人。圖／VALENTINO提供 VALENTINO精品店登陸台中新光三越。圖／VALENTINO提供