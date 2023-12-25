用星星為世界獻上美好祝福 FENDI節日櫥窗閃耀全球
為慶祝2023年歡樂節日季節的到來，FENDI為世界各地的FENDI精品店換上特別設計的星空櫥窗和節日裝飾。別緻而充滿祝福寓意的設計，呼應FENDI 2023-2024冬季系列的各式單品所描繪出的星空圖案，運用深藍色和經典白色的背景搭配銀色裝飾，將在這個假日季節成為各精品店櫥窗最引人注目的主角。
羅馬Largo Goldoni的FENDI Palazzo旗艦店，自即日起開始裝飾特別的櫥窗和燈飾，星星圖騰是將代表品牌的五個F字母組合成一顆星星，變成一個獨立的生動元素。FENDI的金屬星星化身飾有3D列印雪花圖案的雕塑，覆蓋著無比奢華的翻羊毛，營造出極致的清新雪景效果。FENDI 金屬星星更交錯排列成一棵獨一無二的節慶樹，佇立在FENDI Palazzo旗艦店前面。
FENDI 巴黎蒙田大道精品店也將在一樓櫥窗放置閃亮的金屬FENDI星星，並在入口處擺放金屬星星的節日樹；在上海恒隆廣場購物中心的FENDI獨家期間限定店內正中間，也有一棵搶眼的FENDI星星節日樹，四周圍環繞著閃亮的LED星星，為歲末美好佳節獻上深刻的祝福。
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