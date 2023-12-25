草莓蛋糕用喝的！金色三麥把水果甜點釀成3款酒
SUNMAI金色三麥今年冬天把水果甜點釀成酒，全新推出三款「喝的微醺甜點」。除添加品牌史上最高比例25%草莓果實，濃郁到彷彿草莓蛋糕的「超派草莓」；更與日本半熟起司塔名店PABLO聯名推出「櫻桃野莓」與「熱帶水果天堂」。「超派草莓啤酒」即日起於全台 7-ELEVEN統一超商限時販售；「櫻桃野莓」與「熱帶水果天堂」同步於家樂福、大潤發、微風超市、Mia C'bon、樂比亞陸續開賣。
SUNMAI金色三麥全新酒款「超派草莓」汲取果實酒的釀造手法，熟成時期投入大量草莓果泥，以獨特冷萃取技術保留天然自然果香，風味香甜如鮮採草莓，酒體圓潤飽滿就像蓬鬆蛋糕，同時創造出 8% 超過癮的高酒精度，每罐定價 99 元。
SUNMAI 金色三麥攜手在日本創下日銷2,000顆紀錄的PABLO半熟起司塔，以冬季奢華水果的濃郁、奪目為靈感，把溫帶到熱帶的夢幻水果組合一起釀成酒裝罐。
「野莓櫻桃」口味融合多種優雅酸甜的莓果，再以深邃香醇的櫻桃點綴精緻風味，唇齒間果香芬芳，華麗的紫紅色酒體更是如珠寶般明艷動人。「熱帶水果天堂」口味一次召集芒果、鳳梨、百香果、芭樂等熱帶氣息，橘金酒色美似赤道夕陽，酸中有甜、甜而不膩，喝一口就置身水果天堂。兩款每罐定價皆為109 元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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